Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11 chứng kiến những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027.

SLNA gặp Hải Phòng FC chiều nay 7/11. (Ảnh: VPF).

Tại V-League, sẽ có 4 trận đấu được tổ chức. Khung 17h có cuộc so tài giữa HAGL và Hà Nội FC, lúc 18h diễn ra 2 trận Ninh Bình đấu Bắc Ninh và Hải Phòng FC chạm trán SLNA. Trận đấu muộn nhất trong ngày ở V-League là cuộc so tài giữa CLB CAHN và CLB TP.HCM.

Trong số các trận đấu này, cuộc đối đầu giữa CLB CAHN và CLB TP.HCM được chú ý nhất. CLB CAHN đang có phong độ không tốt ở những trận đấu gần đây tại V-League và rất cần thắng lợi để có thể giành lại ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

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Tại giải hạng Nhất, 3 trận đấu diễn ra hôm nay gồm có: Lâm Đồng vs Khánh Hòa (15h30), Long An đấu Sài Gòn (15h30) và CLB TP.HCM so tài với Công an Nhân Dân lúc 18h trên sân Bình Dương.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11, vòng loại giải U16 toàn quốc sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ bảy khi Thể Công Viettel đến làm khách của Công an Nhân dân trong trận đấu bắt đầu lúc 17h.