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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/9

Thứ Hai, 08:00, 07/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/9, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ tiếp diễn với các trận đấu của vòng bảng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/9, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ tiếp diễn với các trận đấu của lượt trận thứ hai vòng bảng.

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Ảnh: Hà Khánh.

Vào khung 15h, Trẻ TP.HCM sẽ chạm trán Thái Sơn Bắc trong khi ở khung 17h30 sẽ là trận Sahako vs Luxury Hạ Long. Cả 2 trận đấu đều sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM).

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 là mùa giải đặc biệt, đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, với sự đồng hành bền bỉ của HDBank, tổ chức và phát triển các giải Futsal Quốc gia.

10 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại những điều đã được tạo dựng. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, hệ thống các giải Futsal Quốc gia từng bước được nâng tầm về chuyên môn, công tác tổ chức và truyền thông.

Quan trọng hơn, từ những sân đấu trong nước, nhiều thế hệ cầu thủ đã trưởng thành, đóng góp cho Đội tuyển Futsal Việt Nam và cùng đội tuyển tạo nên những dấu ấn đáng tự hào trên đấu trường quốc tế.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Hai đội xếp thứ ba ở mỗi bảng sẽ tranh hạng 5, trong khi hai đội cuối bảng tranh hạng 7.

Trần Tiến/VOV.VN
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