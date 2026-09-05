Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu

Tham dự lễ khai mạc có TS. Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển Đối tác liên kết, HDBank; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam…

Phó Tổng Giám đốc VOV - Vũ Hải Quang tại lễ khai mạc. (Ảnh: Hà Khánh).

Trước lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày ảnh “10 năm VOV - VFF - HDBank đồng hành cùng futsal Việt Nam” ngay trong khuôn viên Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Không gian trưng bày được xây dựng như một “dòng thời gian bằng hình ảnh”, giúp người xem nhìn lại hành trình một thập kỷ phát triển của hệ thống các Giải Futsal HDBank Quốc gia và Futsal Sinh viên.

Các hình ảnh được lựa chọn từ nhiều mùa giải, phản ánh những khoảnh khắc thi đấu đáng nhớ, những trận cầu giàu cảm xúc, hình ảnh các thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, người hâm mộ cũng như những hoạt động bên lề và công tác tổ chức giải đấu.

Mùa giải đặc biệt đánh dấu chặng đường 10 năm đồng hành

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải cho biết, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 là mùa giải đặc biệt, đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, với sự đồng hành bền bỉ của HDBank, tổ chức và phát triển các giải Futsal Quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc VOV - Vũ Hải Quang phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Hà Khánh).

10 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại những điều đã được tạo dựng. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, hệ thống các giải Futsal Quốc gia từng bước được nâng tầm về chuyên môn, công tác tổ chức và truyền thông.

Quan trọng hơn, từ những sân đấu trong nước, nhiều thế hệ cầu thủ đã trưởng thành, đóng góp cho Đội tuyển Futsal Việt Nam và cùng đội tuyển tạo nên những dấu ấn đáng tự hào trên đấu trường quốc tế.

“Đó là thành quả của một hành trình bền bỉ. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục”, Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Hải Quang, nếu như giải Vô địch Quốc gia là cuộc đua đường dài, nơi các đội bóng có thời gian tích lũy điểm số, thì Cúp Quốc gia là nơi bản lĩnh được thử thách trong từng trận đấu, từng khoảnh khắc. Đặc biệt, khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, chỉ một tình huống, một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể quyết định cơ hội đi tiếp.

"Chính sự khắc nghiệt ấy tạo nên sức hút riêng biệt của Cúp Quốc gia – nơi tài năng, chiến thuật, bản lĩnh và khát vọng chiến thắng được đẩy lên ở mức cao nhất. Tôi tin tưởng rằng, với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ, giải đấu năm nay sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu chất lượng, quyết liệt, trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc", Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang nói.

Ngay sau lễ khai mạc sôi động, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc có trận ra quân đầy khó khăn trước đối thủ mạnh Sahako. Thầy trò HLV Acosta Garcia tưởng như đã có thể sớm định đoạt trận đấu khi vươn lên dẫn trước 2 – 0 sau khi trận đấu đã đi qua 2/3 quãng đường.

Tuy nhiên, đối thủ Sahako bất ngờ thi đấu quật khởi và liên tiếp có liên tiếp 3 bàn thắng để vượt lên dẫn lại 3 – 2 khi trận đấu chỉ còn hơn một phút với cú đúp của ngoại binh Marco Moreira. Những tưởng trận đấu kết thúc với màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Sahako thì Thái Sơn Bắc đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi có pha triển khai Power – Play (đá 5 cầu) xuất sắc để ghi bàn cân bằng tỷ số 3 – 3 khi trận đấu chỉ còn 27 giây.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang và các đại biểu tham quan không gian trưng bày ảnh “10 năm VOV - VFF - HDBank đồng hành cùng futsal Việt Nam”

HLV Acosta Garcia cho biết: "Vâng, năm nay giải đấu có sự cạnh tranh rất lớn, rất khó khăn. Các đội bóng đều mạnh nhưng tôi tin là Thái Sơn Bắc sẽ bảo vệ thành công ngôi vương".

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Hai đội xếp thứ ba ở mỗi bảng sẽ tranh hạng 5, trong khi hai đội cuối bảng tranh hạng 7.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Trẻ TP.HCM, Luxury Hạ Long. Bảng B gồm Thái Sơn Nam TP.HCM, Sài Gòn Titans TP.HCM, Tân Hiệp Hưng, Hà Nội.

Nhà vô địch nhận Cúp và 200 triệu đồng; á quân 100 triệu đồng và hạng ba là 50 triệu đồng. Hiện Thái Sơn Bắc là đương kim vô địch giải.

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên: