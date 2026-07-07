Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/7, những trận đấu tiếp theo của giải U17 Quốc gia và giải thiếu niên (U13) toàn Quốc 2026 sẽ diễn ra sôi động.

Ảnh: VFF.

Tại vòng loại giải U17 Quốc gia, 13 trận đấu ở các bảng từ A đến E trải dài trên khắp cả nước. Đây là những trận đấu ở lượt trận thứ 9, có sự ảnh hưởng quan trọng đến những tấm vé vào chơi ở VCK của giải.

Lịch thi đấu cụ thể như sau: Thống Nhất vs Nutifood, Tây Ninh vs CLB TP.HCM (13h30), Đà Nẵng vs Gia Lai (14h), Đồng Nai vs Lâm Đồng, Nam Định vs Hà Tĩnh, SLNA vs Thể Công Viettel 2 (15h), Khánh Hòa vs HAGL, Vĩnh Long vs Đồng Tháp, An Giang vs CLB bóng đá TP.HCM, Thể Công Viettel 1 vs PVF-CAND, Hà Nội FC vs Ninh Bình (15h30), Huế vs Đắk Lắk (16h), CLB CAHN vs PVF (17h30).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/7, giải thiếu niên (U13) toàn Quốc 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ cuối của vòng bảng tại Hải Phòng. 8 trận đấu sẽ lần lượt diễn ra từ 8h sáng đến 19h ngày hôm nay.