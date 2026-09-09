Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/9, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM).

Ảnh: BTC giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Vào lúc 15h sẽ là trận đấu giữa 2 đội Sahako và Trẻ TP.HCM. Trong khi đó ở khung 17h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Thái Sơn Bắc và Luxury Hạ Long. Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được 2 đội đầu tiên giành quyền vào thi đấu bán kết.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 là mùa giải đặc biệt, đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, với sự đồng hành bền bỉ của HDBank, tổ chức và phát triển các giải Futsal Quốc gia.

10 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại những điều đã được tạo dựng. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, hệ thống các giải Futsal Quốc gia từng bước được nâng tầm về chuyên môn, công tác tổ chức và truyền thông.

Quan trọng hơn, từ những sân đấu trong nước, nhiều thế hệ cầu thủ đã trưởng thành, đóng góp cho Đội tuyển Futsal Việt Nam và cùng đội tuyển tạo nên những dấu ấn đáng tự hào trên đấu trường quốc tế.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Hai đội xếp thứ ba ở mỗi bảng sẽ tranh hạng 5, trong khi hai đội cuối bảng tranh hạng 7.