Theo lịch thi đấu và trực tiếp chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, màn tái đấu giữa Buriram United vs Selangor FC sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/5 tại Chang Arena, Thái Lan.

Ở trận lượt đi, Buriram United đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với lối chơi chặt chẽ và hiệu quả. Bàn thắng duy nhất của Suphanat Mueanta ở phút 25 giúp đại diện Thái Lan tạo lợi thế quan trọng trước trận lượt về.

Suphanat Mueanta ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết lượt đi. (Ảnh: Buriram United FC)

Dù thất bại, Selangor FC vẫn cho thấy họ là đối thủ khó chịu với phong độ ổn định suốt thời gian qua. HLV trưởng Kim Pan Gon khẳng định đội bóng Malaysia sẽ chơi tấn công tổng lực nhằm lật ngược tình thế trong 90 phút ở trận lượt về.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội cần cải thiện thể lực và khắc phục sai lầm để tạo nên khác biệt. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần thi đấu và sự tự tin đang tăng lên trong phòng thay đồ Selangor.

Bên kia chiến tuyến, Buriram United đón tin vui khi chân sút chủ lực Guilherme Bissoli trở lại sau án treo giò. Sự góp mặt của tiền đạo này hứa hẹn giúp hàng công đội chủ nhà trở nên sắc bén hơn trong trận cầu quyết định.

Với cách biệt mong manh, Buriram United phải thi đấu thận trọng trước sức ép từ đối thủ. Trong khi đó, Selangor FC không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.