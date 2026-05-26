English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026

Thứ Ba, 14:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 giữa Buriram United vs Selangor FC.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, màn tái đấu giữa Buriram United vs Selangor FC sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/5 tại Chang Arena, Thái Lan.  

Ở trận lượt đi, Buriram United đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với lối chơi chặt chẽ và hiệu quả. Bàn thắng duy nhất của Suphanat Mueanta ở phút 25 giúp đại diện Thái Lan tạo lợi thế quan trọng trước trận lượt về.

lich thi dau va truc tiep chung ket luot ve cup c1 Dong nam A 2025 2026 hinh anh 1
Suphanat Mueanta ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết lượt đi. (Ảnh: Buriram United FC)

Dù thất bại, Selangor FC vẫn cho thấy họ là đối thủ khó chịu với phong độ ổn định suốt thời gian qua. HLV trưởng Kim Pan Gon khẳng định đội bóng Malaysia sẽ chơi tấn công tổng lực nhằm lật ngược tình thế trong 90 phút ở trận lượt về.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội cần cải thiện thể lực và khắc phục sai lầm để tạo nên khác biệt. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần thi đấu và sự tự tin đang tăng lên trong phòng thay đồ Selangor.

Bên kia chiến tuyến, Buriram United đón tin vui khi chân sút chủ lực Guilherme Bissoli trở lại sau án treo giò. Sự góp mặt của tiền đạo này hứa hẹn giúp hàng công đội chủ nhà trở nên sắc bén hơn trong trận cầu quyết định.

Với cách biệt mong manh, Buriram United phải thi đấu thận trọng trước sức ép từ đối thủ. Trong khi đó, Selangor FC không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á Buriram United vs Selangor FC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor, bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á
Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor, bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor 0-2 ở trận lượt về, bị loại ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với tổng tỷ số 1-4.

Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor, bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á

Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor, bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor 0-2 ở trận lượt về, bị loại ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với tổng tỷ số 1-4.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó
Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, CLB Nam Định quyết tâm vượt khó để giành quyền vào chung kết sau thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, CLB Nam Định quyết tâm vượt khó để giành quyền vào chung kết sau thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi.

Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á
Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á

Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.

CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á
CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - CLB Nam Định bước vào trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ khi HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẵn sàng chơi tấn công để giành lợi thế trước Selangor FC ở lượt đi.

CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - CLB Nam Định bước vào trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ khi HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẵn sàng chơi tấn công để giành lợi thế trước Selangor FC ở lượt đi.

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á
Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Xác định 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League; Sao MU lột xác ngoạn mục sau ngày Amorim rời Old Trafford…

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Xác định 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League; Sao MU lột xác ngoạn mục sau ngày Amorim rời Old Trafford…

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế