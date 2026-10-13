Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Bất ngờ với đội bóng của Lampard

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được chú ý khi tân binh Coventry gây bất ngờ với việc giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Newcastle. Thầy trò Frank Lampard có chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua Nottingham Forest ở vòng đấu trước.

Chiến thắng này giúp Coventry thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ ở cuối bảng xếp hạng để vươn lên vị trí thứ 14, áp sát chính vị trí thứ 11 của chính đối thủ Newcastle.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất.

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