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Danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026: Văn Hậu bị gạch tên

Thứ Sáu, 09:31, 18/09/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, ĐT Việt Nam nhanh chóng hướng tới thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào nhiều trụ cột từng thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Danh sách lần này có những cái tên đáng chú ý như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son.

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Danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh trở lại đội tuyển. Việc duy trì phần lớn lực lượng cũ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm sự ổn định trong quá trình chuẩn bị với quỹ thời gian không dài. Đáng chú ý là hậu vệ Văn Hậu của CLB CAHN đã không được triệu tập lần này.

Hai tân binh Việt kiều được trao cơ hội

Điểm nhấn trong danh sách ĐT Việt Nam là sự xuất hiện của hai cầu thủ lần đầu được triệu tập: Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng.

Nguyễn Adou Leygley Minh sinh năm 1997, đang khoác áo Công An Hà Nội. Trung vệ Việt kiều Pháp đã có thời gian thi đấu tại V.League và được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho Công An TP.HCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh sở hữu chiều cao 1m90 và gây chú ý trong mùa giải đầu tiên tại V.League.

Việc triệu tập Williams Minh Hoàng ở tuổi 19 mở ra cơ hội để cầu thủ trẻ làm quen với môi trường đội tuyển quốc gia, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong FIFA Days tháng 9/2026, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. ĐT Việt Nam thi đấu tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giải đấu mới sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Dương Thuật).

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Việc tiếp tục duy trì bộ khung từng thi đấu cùng nhau tại ASEAN Cup 2026 giúp ĐT Việt Nam có sự ổn định về nhân sự và cách vận hành. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là dịp để đội tuyển tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực và hướng tới những mục tiêu mới sau thành công tại ASEAN Cup 2026.

Trí Minh/VOV.VN
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