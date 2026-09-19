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Dàn sao vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 11:57, 19/09/2026
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VOV.VN - Điểm danh những ngôi sao vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì nhiều lý do khác nhau.

ĐT Việt Nam đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, hậu vệ Đoàn Văn Hậu không được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Ngoài ra, danh sách ĐT Việt Nam còn thiếu vắng một số ngôi sao vì nhiều lý do khác nhau.

Trong khung thành, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam dù đang thể hiện phong độ cao ở CLB CAHN. Trước đó, Nguyễn Filip đã không cùng ĐT Việt Nam tham dự hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 để cùng CLB CAHN tranh suất dự Cúp C1 châu Á. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguyên nhân Nguyễn Filip vắng mặt trong đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam dù đã liên tục đá chính trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 và lọt vào Đội hình tiêu biểu của giải đấu. Đoàn Văn Hậu vắng mặt ở ĐT Việt Nam sau khi bị Ban Kỷ luật VFF cấm thi đấu 4 trận ở cấp độ CLB vì pha phạm lỗi thô bạo với Doãn Ngọc Tân trong trận CLB CAHN thắng Thể Công Viettel 1-0 tại vòng 2 V-League 2026/2027.

dan sao vang mat trong danh sach Dt viet nam du fifa asean cup 2026 hinh anh 1
Đội hình 11 ngôi sao lỡ dịp khoác áo ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Ngoài ra, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam cũng thiếu vắng trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương. Trong khi đó, cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna) mới có quốc tịch Việt Nam và không kịp làm thủ tục tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Hai bên cánh, cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa không được HLV Kim Sang Sik triệu tập còn Nguyễn Văn Vĩ đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. 

Ở hàng tiền vệ, Doãn Ngọc Tân được kỳ vọng sẽ trở lại ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng cầu thủ này đã dính chấn thương sau pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, tiền vệ Khuất Văn Khang vẫn chưa bình phục chấn thương.

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Trần Việt Cường không được HLV Kim Sang Sik triệu tập dù vừa cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa thể giành lại vị trí ở ĐTQG dù đã tìm lại cảm giác ghi bàn cho CLB CA TP.HCM. Olaha Mạnh Đức cũng chưa được HLV Kim Sang Sik triệu tập sau khi có quốc tịch Việt Nam.

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

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Hoàng Long/VOV.VN
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