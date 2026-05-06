Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 6/5: U17 Việt Nam gặp U17 Yemen

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 6/5 rạng sáng 7/5, người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến 3 trận đấu ở các bảng C và D. Vào lúc 23h ngày 6/5, U17 Australia sẽ so tài với U17 Ấn Độ. Mặc dù U17 Australia được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng này không được phép chủ quan trước đối thủ.

Tại bảng C sẽ diễn ra 2 trận đấu, vào lúc 0h ngày 7/5, U17 Việt Nam so tài với U17 Yemen. Đây là trận đấu mà đại diện Đông Nam Á được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhìn lại quá khứ, các con số thống kê đang gây áp lực không nhỏ lên U17 Việt Nam. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, U17 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước đại diện Tây Á với thành tích hòa 2 và thua 1. Trong chuỗi trận này, các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Đánh giá về U17 Yemen, tiền đạo Văn Dương cho rằng: “Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng tôi đánh giá rất cao U17 Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen tại bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5.

Trận đấu còn lại của bảng C là màn so tài của U17 Hàn Quốc vs U17 UAE diễn ra vào lúc 0h30 ngày 7/5. Ở trận đấu này, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng sức, đội bóng này hoàn toàn có thể giành 3 điểm.