中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 6/5: U17 Việt Nam gặp U17 Yemen

Thứ Tư, 05:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp giải U17 châu Á 2026 hôm nay 6/5 rạng sáng 7/5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý tới trận U17 Việt Nam gặp U17 Yemen.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 6/5 rạng sáng 7/5, người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến 3 trận đấu ở các bảng C và D. Vào lúc 23h ngày 6/5, U17 Australia sẽ so tài với U17 Ấn Độ. Mặc dù U17 Australia được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng này không được phép chủ quan trước đối thủ.

Tại bảng C sẽ diễn ra 2 trận đấu, vào lúc 0h ngày 7/5, U17 Việt Nam so tài với U17 Yemen. Đây là trận đấu mà đại diện Đông Nam Á được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

lich thi dau va truc tiep u17 chau A 2026 hom nay 6 5 u17 viet nam gap u17 yemen hinh anh 1
Lịch thi đấu và trực tiếp giải U17 châu Á 2026 hôm nay 6/5 rạng sáng 7/5.

Nhìn lại quá khứ, các con số thống kê đang gây áp lực không nhỏ lên U17 Việt Nam. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, U17 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước đại diện Tây Á với thành tích hòa 2 và thua 1. Trong chuỗi trận này, các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Đánh giá về U17 Yemen, tiền đạo Văn Dương cho rằng: “Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng tôi đánh giá rất cao U17 Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen tại bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trận đấu còn lại của bảng C là màn so tài của U17 Hàn Quốc vs U17 UAE diễn ra vào lúc 0h30 ngày 7/5. Ở trận đấu này, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng sức, đội bóng này hoàn toàn có thể giành 3 điểm.

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen trực tiếp bóng đá U17 hôm nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026
U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là bước chạy đà cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là bước chạy đà cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng
Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi U17 nữ Việt Nam cần giành chiến thắng để có cơ hội vào tứ kết.

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi U17 nữ Việt Nam cần giành chiến thắng để có cơ hội vào tứ kết.

Để thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam cần cải thiện những gì?
Để thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam cần cải thiện những gì?

VOV.VN - HLV Okiyama Masahiko ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện của U17 nữ Việt Nam.

Để thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam cần cải thiện những gì?

Để thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam cần cải thiện những gì?

VOV.VN - HLV Okiyama Masahiko ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện của U17 nữ Việt Nam.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế