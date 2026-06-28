Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Nỗi buồn của bóng đá châu Á

Bảng xếp hạng World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

World Cup 2026 đã kết thúc giai đoạn vòng bảng sau loạt trận sáng 28/6 theo giờ Việt Nam. Giải đấu đã xác định được 32 đội giành vé đi tiếp vào vòng knock-out và 16 đội phải xách vali về nước.

12 đội đứng nhất bảng lần lượt gồm: Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Colombia và Anh.

12 đội nhì bảng lần lượt gồm: Nam Phi, Canada, Morocco, Australia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha và Croatia.

Phân nhánh vòng knock-out World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp gồm: CHDC Congo, Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria, Paraguay và Senegal.

4 đội đứng thứ 3 phải dừng bước gồm Iran, Hàn Quốc, Scotland, Uruguay. Cùng với đó là 12 đội đứng cuối bảng gồm: CH Séc, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, New Zealand, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Uzbekistan và Panama.

Trong số các đội bị loại, các đội trắng tay sau 3 trận toàn thua có Haiti, Tunisia, Iraq, Jordan, Uzbekistan và Panama. Đáng chú ý, Panama là đội duy nhất không khi được bàn thắng nào tại World Cup 2026.

Bóng đá châu Á không có thành công như kỳ vọng sau khởi đầu hứa hẹn ở lượt trận mở màn World Cup 2026 khi có 7/9 đại diện bị loại là Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Qatar và Uzbekistan. Hai đội châu Á vào vòng knock-out là Nhật Bản và Australia.