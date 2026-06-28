Nam Phi – Canada: Xác định tấm vé đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2026

Canada – Quyết phá dớp để nối dài thành tích lịch sử

Canada đã liên tiếp tạo ra những thành tích lịch sử tại World Cup 2026 với điểm số đầu tiên, chiến thắng đầu tiên và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đội đồng chủ nhà đứng nhì bảng B với 4 điểm sau khi hòa Bosnia 1-1, thắng Qatar 6-0 và thua Thụy Sĩ 1-2.

Trong trận thua sát nút Thụy Sĩ ở lượt trận cuối vòng bảng, Canada đã dồn ép đối phương nghẹt thở trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nếu hòa trận đấu đó, Canada sẽ đứng đầu bảng J và được chơi trên sân nhà tại vòng 16 đội.

Việc đứng nhì bảng B khiến Canada mất lợi thế sân nhà tại World Cup 2026. Thầy trò HLV Jesse Marsch sẽ chạm trán Nam Phi tại Los Angeles, Mỹ. Nếu tiếp tục lọt vào vòng 16 đội, Canada sẽ thi đấu tại Houston, Mỹ. Còn kể từ vòng tứ kết trở đi, tất cả các trận đều được tổ chức ở Mỹ.

Canada đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm tại vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Dẫu vậy, Canada đang trình diễn lối chơi tập thể có sức thuyết phục tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch sở hữu khả năng triển khai tấn công đa dạng và các tiền đạo đang đều đặn lập công như Jonathan David (3 bàn), Cyle Larin (2 bàn) hay Promise David (1 bàn).

Nếu vượt qua Nam Phi, Canada sẽ nối dài thành tích lịch sử tại World Cup 2026 với lần đầu tiên thắng một trận knock-out và lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, Canada đang có “dớp” trước các đội bóng châu Phi. Canada từng thua Nam Phi 0-2 trong trận giao hữu năm 2007, thua Cameroon 0-2 ở Confederations Cup 2001 và thua Morocco 1-2 tại World Cup 2022.

Nam Phi – Đại diện châu Phi trên đà “lột xác”

Nam Phi đã khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng khi trình diễn lối chơi nhạt nhòa và thua Mexico 0-2 trong trận khai mạc. Tuy nhiên, đại diện bóng đá châu Phi đã hòa CH Séc 1-1 và thắng Hàn Quốc 1-0 để tiến vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.

Trên hành trình vượt qua vòng bảng, Nam Phi đã thể hiện những điểm mạnh với thể lực dồi dào, khả năng phản công nhanh và luôn tiềm ẩn nguy hiểm ở các tình huống cố định. Quan trọng hơn, Nam Phi đang có đà hưng phấn sau khi thắng kịch tính Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành quyền đi tiếp.

Nam Phi giành quyền đi tiếp sau chiến thắng kịch tính trước Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

So với Canada, Nam Phi tỏ ra đuối hơn ở khả năng áp đặt thế trận và triển khai những ý đồ chiến thuật đa dạng. Đội bóng châu Phi cũng thiếu những “ngòi nổ” có khả năng ghi bàn đều đặn.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Nam Phi chỉ ghi được 2 bàn nhờ pha đá phạt đền của Teboho Mokoena trước CH Séc và cú sút quyết đoán của Thapelo Maseko trong tình huống phản công trước Hàn Quốc.

Nhận định trận đấu

Nhiều khả năng, Canada sẽ là đội chủ động áp đặt lối chơi, sẵn sàng mạo đẩy cao đội hình tấn công và có nhiều phương án thay người đa dạng hơn. Trong khi đó, Nam Phi sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và tìm kiếm cơ hội giải quyết trận đấu bằng những tình huống tỏa sáng cá nhân.

Theo tính toán của Opta, khả năng Canada giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức là 55%. Khả năng chiến thắng của Nam Phi trong 90 phút thi đấu chính thức là 20%. Khả năng hai bên phải bước vào hiệp phụ hoặc phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 25%.