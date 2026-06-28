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Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi lập thêm kỷ lục, củng cố ngôi đầu

Chủ Nhật, 13:05, 28/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026, Lionel Messi lập thêm kỷ lục và củng cố ngôi đầu khi đá phạt thành bàn trong trận Argentina 3-1 Jordan.

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Messi ăn mừng bàn thắng vào lưới Jordan. (Ảnh: Reuters)

Lionel Messi tiếp tục ghi bàn tại World Cup 2026 khi đá phạt tung lưới Jordan, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina ở lượt trận cuối bảng J. Qua đó, siêu sao 38 tuổi tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới của giải đấu.

Sau giai đoạn vòng bảng, Lionel Messi đã ghi 6 bàn thắng. Siêu sao người Argentina cũng là cầu thủ duy nhất trong cả 3 trận đấu vòng bảng World Cup 2026.

Pha đá phạt vào lưới Jordan cũng giúp Lionel Messi nối dài kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi nâng thành tích lên 19 bàn thắng, hơn 3 bàn so với Kylian Mbappe và Miroslav Klose.

Lionel Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận đấu liên tiếp ở World Cup (4 trận cuối World Cup 2022 và 3 trận đầu World Cup 2026). Bên cạnh đó, Lionel Messi còn là cầu thủ đầu tiên ghi 6 bàn thắng từ ngoài vòng cấm tại World Cup, tính từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1966.

bang xep hang vua pha luoi world cup 2026 messi lap them ky luc, cung co ngoi dau hinh anh 2
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Bám đuổi ngay phía sau Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 là Kylian Mbappe, Ousmane Dembele (cùng Pháp), Vinicius (Brazil) và Erling Haaland (Na Uy) với cùng 4 bàn thắng.

Những cái tên còn lại trong top 10 đều có 3 bàn thắng gồm Johan Manzambi (Thụy Sĩ), Ismaila Sarr (Senegal), Brian Brobbey (Hà Lan) và Matheus Cunha (Brazil).

Theo trang chủ FIFA, khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thứ hạng dựa vào số pha kiến tạo, sau đó là tổng thời gian thi đấu.

Hoàng Long/VOV.VN
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