Phân nhánh knock-out World Cup 2026: Xuất hiện nhánh đấu tử thần

Phân nhánh World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

World Cup 2026 đã xác định được 16 cặp đấu ở vòng 32 đội gồm. Nhánh đấu “tử thần” cũng xuất hiện với sự góp mặt của Đức, Paraguay, Pháp, Thụy Điển, Nam Phi, Canada, Hà Lan, Morocco, Bồ Đào Nha, Croatia, Tây Ban Nha, Áo, Mỹ, Bosnia & Herzegovina, Bỉ và Senegal.

Nhánh đấu “dễ thở” hơn quy tụ Brazil, Nhật Bản, Mexico, Bờ Biển Ngà, Na Uy, Ecuador, Anh, CHDC Congo, Argentina, Cape Verde, Australia, Ai Cập, Thụy Sĩ, Algeria, Colombia và Ghana.

Đương kim vô địch Argentina được đánh giá gặp thuận lợi trên hành trình bảo vệ danh hiệu. Lionel Messi và đồng đội sẽ gặp Cape Verde ở vòng 32 đội. Nếu đi tiếp, Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp Australia – Ai Cập. Nếu vào tứ kết, Argentina sẽ gặp 1 trong 4 đội Thụy Sĩ/Algeria – Colombia/Ghana. Đây đều là những đối thủ được đánh giá “dưới cơ” Argentina.

Ảnh: VTV

Kịch bản bán kết trong mơ của nhánh đấu này là Argentina gặp Brazil hoặc Anh. Brazil sẽ gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội và nếu đi tiếp sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy. Anh sẽ đối đầu với CHDC Congo ở vòng 32 đội và sẽ so tài với Mexico hoặc Ecuador ở vòng 16 đội.

Tại nhánh đấu “tử thần”, Đức và Pháp có thể tạo ra trận chung kết sớm ngay vòng 16 đội nếu như lần lượt hạ gục Paraguay và Thụy Điển. Đội đi tiếp vào tứ kết sẽ gặp 1 trong 4 đội Nam Phi/Canada – Hà Lan/Morocco.

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng có thể tạo ra trận chung kết sớm ở vòng 16 đội, nếu như Bồ Đào Nha thắng Croatia còn Tây Ban Nha hạ gục Áo. Đội đi tiếp vào tứ kết sẽ gặp 1 trong 4 đội Mỹ/Bosnia & Herzegovina – Bỉ/Senegal.