Lịch thi đấu vòng 34 ngoại hạng Anh 2025/26: Ngôi đầu đổi chủ?

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 34 được người hâm mộ quan tâm khi Man City có thể vươn lên dẫn đầu nếu Arsenal tiếp tục sảy chân. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu trên sân khách, Man City vừa dẫn đầu bảng xếp hạng để gây áp lực với Arsenal, vừa chính thức tiễn Burnley xuống hạng.

Man City có cơ hội lớn để lên ngôi đầu bảng.

Với tương quan phong độ như hiện tại, Man City hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm để tạm vượt qua Arsenal trên bảng xếp hạng. Khi đó, thầy trò Pep Guardiola sẽ đẩy áp lực về phía Arsenal, đội sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà.

Nếu tiếp tục sảy chân khi không thắng Newcastle, Arsenal sẽ đứng trước viễn cảnh đánh rơi chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh trong giai đoạn cuối mùa. Hai trận thua liên tiếp là tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm tới thầy trò HLV Arteta về việc giữ sự ổn định xuyên suốt mùa giải.

Cuộc đua vào top 5 để giành suất dự cúp C1 châu Âu mùa sau cũng có thể được định đoạt sớm. Sau 4 trận thua liên tiếp, Chelsea đang thất thế hoàn toàn so với MU, Aston Villa và Liverpool. Nếu tiếp tục không thắng Brighton, The Blues nhiều khả năng sẽ phải sớm nói lời chia tay tấm vé dự cúp C1 châu Âu mùa tới.

Sau Wolverhampton, Burnley nhiều khả năng là đội tiếp theo chính thức xuống hạng. Gặp Man City đang có phong độ cao cũng như cần 3 điểm để đua vô địch, cơ hội để Burnley làm nên bất ngờ là rất nhỏ.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 34:

22/4 2h00 Brighton - Chelsea

23/4 2h00 Burnley - Man City

23/4 2h00 Bournemouth - Leeds

25/4 2h00 Sunderland - Nottingham Forest

25/4 18h30 Fulham - Aston Villa

25/4 21h00 West Ham - Everton

25/4 21h00 Wolverhampton - Tottenham

25/4 21h00 Liverpool - Crystal Palace

25/4 23h30 Arsenal - Newcastle

28/4 2h00 MU - Brentford

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD