Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng derby London

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge vào lúc 23h30 ngày 24/10. Cả hai đội đều có lý do để hướng đến chiến thắng, khi Chelsea đang dần lấy lại phong độ, còn Tottenham vừa tìm thấy điểm sáng sau chuỗi trận khởi đầu khó khăn.

Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27

Chelsea bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 7, qua đó có trận giữ sạch lưới đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Xabi Alonso, sau màn vùi dập Bournemouth với tỷ số 5-1, giúp đội bóng thành London có 13 điểm sau 7 vòng đấu.

Chelsea đánh bại Everton với tỉ số 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters)

Bên kia chiến tuyến, Tottenham vừa chấm dứt chuỗi ngày thất vọng bằng chiến thắng 3-1 trước Coventry trên sân nhà trong trận đấu muộn vòng 7. Kết quả này mang lại cú hích tinh thần quan trọng cho đội bóng của Roberto De Zerbi.

Về lực lượng, Chelsea chịu tổn thất khi thủ môn Emiliano Martinez phải phẫu thuật vì gãy xương hàm sau trận gặp Everton. Mike Penders, người thay thế Martinez trong trận đấu đó, nhiều khả năng tiếp tục bắt chính trong khoảng một tháng tới.

Tottenham cũng không có lực lượng mạnh nhất khi Lucas Bergvall và Savinho tiếp tục vắng mặt sau trận thắng Coventry. Sự trở lại của Kulusevski là tín hiệu tích cực, nhưng cầu thủ này nhiều khả năng chưa đủ thể trạng để đá chính ngay lập tức.

Tottenham đón sự trở lại của Kulusevski từ vòng 7 (Ảnh: Reuters)

Chelsea đang sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả, trong khi chiến thắng gần nhất giúp Tottenham cải thiện đáng kể tinh thần thi đấu. Dù vậy, việc thiếu Martinez có thể ảnh hưởng đến sự chắc chắn của Chelsea, mở ra khả năng hai đội cùng ghi bàn trong trận derby London.

Ngoài cuộc đối đầu giữa Chelsea vs Tottenham, vòng 8 Ngoại hạng Anh còn có nhiều trận đấu đáng chú ý như Aston Villa gặp Man City, Arsenal đối đầu Everton, Hull City chạm trán Brentford, Liverpool tiếp đón Brighton và MU so tài với Bournemouth.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 tính đến trước vòng 8

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