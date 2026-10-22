English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng derby London

Thứ Năm, 15:00, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Tâm điểm derby London giữa Chelsea vs Tottenham diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 trên sân vận động Stamford Bridge.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge vào lúc 23h30 ngày 24/10. Cả hai đội đều có lý do để hướng đến chiến thắng, khi Chelsea đang dần lấy lại phong độ, còn Tottenham vừa tìm thấy điểm sáng sau chuỗi trận khởi đầu khó khăn.

lich thi dau vong 8 ngoai hang anh 2026 27 nong bong derby london hinh anh 1
Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27

Chelsea bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 7, qua đó có trận giữ sạch lưới đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Xabi Alonso, sau màn vùi dập Bournemouth với tỷ số 5-1, giúp đội bóng thành London có 13 điểm sau 7 vòng đấu.

lich thi dau vong 8 ngoai hang anh 2026 27 nong bong derby london hinh anh 2
Chelsea đánh bại Everton với tỉ số 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters)

Bên kia chiến tuyến, Tottenham vừa chấm dứt chuỗi ngày thất vọng bằng chiến thắng 3-1 trước Coventry trên sân nhà trong trận đấu muộn vòng 7. Kết quả này mang lại cú hích tinh thần quan trọng cho đội bóng của Roberto De Zerbi.

Về lực lượng, Chelsea chịu tổn thất khi thủ môn Emiliano Martinez phải phẫu thuật vì gãy xương hàm sau trận gặp Everton. Mike Penders, người thay thế Martinez trong trận đấu đó, nhiều khả năng tiếp tục bắt chính trong khoảng một tháng tới.

Tottenham cũng không có lực lượng mạnh nhất khi Lucas Bergvall và Savinho tiếp tục vắng mặt sau trận thắng Coventry. Sự trở lại của Kulusevski là tín hiệu tích cực, nhưng cầu thủ này nhiều khả năng chưa đủ thể trạng để đá chính ngay lập tức.

lich thi dau vong 8 ngoai hang anh 2026 27 nong bong derby london hinh anh 3
Tottenham đón sự trở lại của Kulusevski từ vòng 7 (Ảnh: Reuters)

Chelsea đang sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả, trong khi chiến thắng gần nhất giúp Tottenham cải thiện đáng kể tinh thần thi đấu. Dù vậy, việc thiếu Martinez có thể ảnh hưởng đến sự chắc chắn của Chelsea, mở ra khả năng hai đội cùng ghi bàn trong trận derby London.

Ngoài cuộc đối đầu giữa Chelsea vs Tottenham, vòng 8 Ngoại hạng Anh còn có nhiều trận đấu đáng chú ý như Aston Villa gặp Man City, Arsenal đối đầu Everton, Hull City chạm trán Brentford, Liverpool tiếp đón Brighton và MU so tài với Bournemouth.

lich thi dau vong 8 ngoai hang anh 2026 27 nong bong derby london hinh anh 4
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 tính đến trước vòng 8
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como
Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como

VOV.VN - MU trình diễn lối chơi bạc nhược và thua thảm 1-4 trong chuyến làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como

VOV.VN - MU trình diễn lối chơi bạc nhược và thua thảm 1-4 trong chuyến làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu
MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - MU chào đón sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước trận gặp Como tại Cúp C1 châu Âu.

MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu

MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - MU chào đón sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước trận gặp Como tại Cúp C1 châu Âu.

Kết quả Ngoại hạng Anh 26/27 hôm nay 19/10: Arsenal nhọc nhằn thắng Nottingham
Kết quả Ngoại hạng Anh 26/27 hôm nay 19/10: Arsenal nhọc nhằn thắng Nottingham

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/2027 hôm nay 19/10, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Nottingham ở cuộc so tài tại vòng 7 để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Kết quả Ngoại hạng Anh 26/27 hôm nay 19/10: Arsenal nhọc nhằn thắng Nottingham

Kết quả Ngoại hạng Anh 26/27 hôm nay 19/10: Arsenal nhọc nhằn thắng Nottingham

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/2027 hôm nay 19/10, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Nottingham ở cuộc so tài tại vòng 7 để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG hạ Barca, Man City & Liverpool có 3 điểm
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG hạ Barca, Man City & Liverpool có 3 điểm

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG hạ Barca 4-2 trong khi Man City và Liverpool có được chiến thắng theo những cách khác nhau.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG hạ Barca, Man City & Liverpool có 3 điểm

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG hạ Barca, Man City & Liverpool có 3 điểm

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG hạ Barca 4-2 trong khi Man City và Liverpool có được chiến thắng theo những cách khác nhau.

Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton
Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

VOV.VN - Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton trên sân vận động Hill Dickinson.

Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

VOV.VN - Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton trên sân vận động Hill Dickinson.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế