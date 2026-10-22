Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como

Como có khởi đầu như mơ trong cuộc tiếp đón MU khi Nico Paz ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt ngay phút thứ 2. Trong tình huống này, hàng phòng ngự đội khách đã để lộ khoảng trống trước vòng cấm và để cho tiền vệ người Argentina thoải mái tung cú sửa lòng hiểm hóc.

Bàn thắng sớm giúp Como thi đấu hưng phấn, áp đặt thế trận và liên tục làm khổ hàng phòng ngự MU. Sức ép mà đoàn quân của HLV Cesc Fabregas tạo ra khiến đội khách "vỡ trận" khi bước sang hiệp 2.

Trong bối cảnh MU thể hiện lối chơi bế tắc và tinh thần thi đấu rệu rã, Como liên tiếp ghi bàn sau những pha phối hợp đẹp mắt. Những người lập công cho đội chủ nhà là Douvikas (49'), Nico Paz (57') và Ramon (75').

Nỗi thất vọng của MU được an ủi phần nào khi Zirkzee bất ngờ ghi bàn thắng danh dự ở phút 90+2. Diallo góp công đầu trong bàn thắng này khi thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực và có pha kiến tạo.

Thua bạc nhược 1-4 trước Como, MU có trận thứ 7 liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Thất bại này cũng khiến chiếc ghế nóng của HLV Michael Carrick tiếp tục lung lay dữ dội.

Nico Paz là ngôi sao sáng nhất của Como ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Como có màn trình diễn tưng bừng và thắng thuyết phục 4-1 trước MU. (Ảnh: Reuters)

MU chìm sâu vào khủng hoảng. (Ảnh: Reuters)

Zirkzee ghi bàn thắng danh dự cho MU. (Ảnh: Reuters)

HLV Carrick bất lực trước phong độ bết bát của MU. (Ảnh: Reuters)

22:48 Trực tiếp Bayern Munich 0-1 Arsenal: VAR tạo kịch tính, Eze ghi bàn mở tỷ số VOV.VN - Trực tiếp Bayern Munich vs Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Allianz Arena. 11:13 MU đã khởi đầu hành trình tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đầy hứng khởi khi thắng Sabah 4-0. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick đã sa sút không phanh sau chiến thắng này với 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua trên mọi đấu trường. Quỷ đỏ cũng liên tiếp vướng vào những rắc rối hậu trường khi trung vệ Lisandro Martinez và HLV cũ Erik ten Hag lên tiếng chỉ trích đội bóng. Ngoài ra, HLV Michael Carrick đang phải đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Hiện tại, danh sách chấn thương của MU đang có trung vệ Lisandro Martinez, trung vệ Ayden Heaven, hậu vệ Luke Shaw, hậu vệ Patrick Dorgu, tiền vệ Kobbie Mainoo, tiền vệ Manuel Ugarte, tiền đạo Marcus Rashford và tiền đạo Benjamin Sesko. Ngoài ra, trung vệ Leny Yoro đang bị treo giò tại Cúp C1 châu Âu vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Atletico Madrid 0-2 hồi giữa tuần trước. Trái ngược với MU, Como đang thể hiện phong độ ổn định ở mùa giải này. Cuối tuần trước, thầy trò HLV Cesc Fabregas vừa thắng Fiorentina 3-1 tại Serie A. Đáng chú ý, HLV Cesc Fabregas được xem là một trong những ứng viên thay thế HLV Michael Carrick dẫn dắt MU. Tại đấu trường Cúp C1 châu Âu, Como đã thắng Leipzig 4-1 trên sân nhà ở ngày ra quân và thua sát nút Feyenoord 2-3 ở lượt trận thứ 2. Đội bóng Italia hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu với cùng 3 điểm như MU (đứng thứ 18) nhưng hơn chỉ số phụ. 22:47 Đội hình xuất phát của Como. (Ảnh: CLB) Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: CLB) Trung vệ De Ligt trở lại thi đấu cho MU sau gần 1 năm phải rời xa sân cỏ vì chấn thương. (Ảnh: CLB) Sân vận động Giuseppe Sinigaglia trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters) Trời đổ mưa trên sân Giuseppe Sinigaglia trong lúc các cầu thủ khởi động. (Ảnh: UEFA) Các cầu thủ MU khởi động. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ Como khởi động. (Ảnh: Reuters) 23:46 Trận đấu bắt đầu!!! MU giao bóng 23:49 2': Cơ hội đầu tiên thuộc về MU!!! Cunha đột phá trung lộ rồi mở bóng sang cánh phải, Dalot ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Como trước khi tung cú sút chệch cột dọc. 23:50 3': VÀO!!! Como 1-0 MU Nico Paz nhận bóng trước vòng cấm MU rồi tung cú sửa lòng chân trái hiểm hóc về góc xa, mở tỷ số cho Como. Como sớm vượt lên dẫn trước MU. (Ảnh: Reuters) 23:57 8': Sai lầm!!! Thủ môn Lammens thực hiện đường chuyền bất cẩn khiến Mazraoui gặp khó và suýt bị đối phương cướp bóng ngay sát vòng cấm MU. 00:02 13': Chủ nhà áp đảo!!! Como thi đấu hưng phấn sau bàn thắng sớm và chiếm lĩnh thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 63% trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. 00:04 16': Dứt điểm!!! Trung vệ Maguire lên tham gia tấn công và có pha đánh đầu chệch cột dọc sau quả tạt từ cánh phải của Mbeumo. 00:06 18': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Các cầu thủ Como phản ứng dữ dội khi Baturina ngã trong vòng cấm MU nhưng trọng tài xác định Maguire đã xoạc trúng bóng. Pha tranh chấp giữa Maguire và Baturina. (Ảnh: AP) 00:10 Como thi đấu lấn lướt MU trong nửa đầu hiệp 1. (Ảnh: Reuters) Biểu cảm thất vọng của HLV Michael Carrick trong khu kỹ thuật của MU. (Ảnh: Reuters) Các CĐV Como tạo ra không khí cuồng nhiệt trên khán đài. (Ảnh: Reuters) 00:13 24': Thẻ vàng!!! Nico Paz đi bóng khéo léo trong pha phản công của Como khiến Santos phải phạm lỗi và lĩnh án phạt. 00:17 29': Tiền vệ MU thoát thẻ đỏ!!! Santos một lần nữa không thể theo kịp pha đi bóng của Nico Paz và phạm lỗi nhưng trọng tài không rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ này. 00:23 34': KHÔNG VÀO!!! Como phối hợp chuyển trạng thái rất hay và khiến hàng thủ MU rơi vào thế bị động. Douvikas đón đường chọc khe rồi tung cú dứt điểm chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Lammens. Douvikas suýt nhân đôi cách biệt cho Como. (Ảnh: AP) 00:27 39': Đáng tiếc!!! Douvikas dứt điểm vọt xà ngang sau khi các cầu thủ Como phối hợp ăn ý để kéo dãn hàng phòng ngự MU. 00:29 40': VẪN KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Douvikas ngã trong vòng cấm MU sau pha đối mặt thủ môn Lammens nhưng trọng tài xác định rằng trước đó tiền đạo Como đã việt vị. Pha va chạm giữa Lammens và Douvikas. (Ảnh: AP) 00:31 43': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Lammens bay người cản phá cú sút uy lực của Da Cunha. 00:33 45': Nỗ lực bất thành!!! Cunha xoay người dứt điểm giữa vòng vây cầu thủ Como và đưa bóng đi vọt xà ngang. 00:34 Hiệp 1 kết thúc!!! Como bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước MU 1-0. MU có hiệp đấu thất vọng. (Ảnh: AP) 00:49 Hiệp 2 bắt đầu!!! Como giao bóng 00:50 46': MU điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Diallo, Baleba vào thay Cunha, Santos. 00:54 49': VÀO!!! Como 2-0 MU Como nhân đôi cách biệt sau tình huống phản công sắc sảo. Douvikas thoát xuống đối mặt thủ môn Lammens và lạnh lùng dứt điểm tung lưới MU. Como nhân đôi cách biệt trước MU ngay đầu hiệp 2. (Ảnh: Reuters) 00:56 51': Nico Paz tiếp tục làm khổ tuyến giữa MU!!! Baleba phạm lỗi và lĩnh thẻ vàng sau khi không thể theo kịp ngôi sao của Como. 00:59 54': MU thoát bàn thua trông thấy!!! Como phối hợp xé toang hàng thủ đội khách và thủ môn Lammens đã chôn chân đứng nhìn khi Da Cunha tung cú dứt điểm nhưng trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 01:03 57': VÀO!!! Como 3-0 MU Các cầu thủ Como đoạt bóng bên phần sân MU và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng để có bàn thắng thứ 3. Nico Paz tung cú dứt điểm thành bàn và có cú đúp bàn thắng ở trận này. Nico Paz hạ gục thủ môn Lammens trong pha đối mặt. (Ảnh: Reuters) 01:05 60': MU cố gắng đáp trả!!! Tielemans tung cú dứt điểm khi bóng nảy ra sau nỗ lực đột phá của Diallo nhưng không thắng được thủ môn Butez. 01:09 64': Como gia cố tuyến giữa!!! Tiền vệ trung tâm Caqueret vào thay cầu thủ chạy cánh Baturina. 01:11 65': Xử lý táo bạo!!! Diallo ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Como rồi tung cú sút quyết đoán nhưng những đầu ngón tay của thủ môn Butez đã cứu thua cho đội chủ nhà. 01:12 66': Bruno Fernandes rời sân!!! Ngôi sao số 1 của MU tỏ ra rất thất vọng khi rời sân nhường chỗ cho Zirkzee. Bruno Fernandes có màn trình diễn mờ nhạt trước khi rời sân. (Ảnh: Reuters) 01:19 72': Dứt điểm!!! MU nỗ lực đẩy cao đội hình ép sân nhưng chỉ có thể tạo ra cơ hội từ nỗ lực cá nhân. Mbeumo đột phá trung lộ rồi tung cú dứt điểm vọt xà ngang. 01:21 75': VÀO!!! Como 4-0 MU MU thể hiện tinh thần thi đấu rệu rã và Como ghi bàn sau tình huống phối hợp như đá tập. Bruno thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt như đặt, Ramon bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Lammens. Como có màn trình diễn tưng bừng trước MU. (Ảnh: Reuters) 01:23 77': Nico Paz lỡ cơ hội lập hat-trick!!! Cú sút chéo góc của ngôi sao bên phía Como không thắng được thủ môn Lammens. Sau pha bóng này, Nico Paz cũng rời sân nhường chỗ cho Ricci. 01:29 83': Chưa có bàn thắng cho MU!!! Đội khách được hưởng quả phạt ngay sát mép vòng cấm nhưng cú sút của Diallo không thắng được thủ môn Butez. 01:35 88': Cơn bĩ cực của MU!!! Trong bối cảnh số phận trận đấu đã an bài, HLV Carrick quyết định trao cơ hội trải nghiệm bầu không khí Cúp C1 châu Âu cho tài năng trẻ Lacey nhưng cầu thủ 19 tuổi lập tức nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Valle sau khi vào sân thay Mbeumo. 01:37 90'+2: VÀO!!! Como 4-1 MU Zirkzee đón đường chuyền của Diallo và ghi bàn rút ngắn cách biệt cho MU. Zirkzee ghi bàn cho MU. (Ảnh: Reuters) 01:42 HẾT GIỜ!!! Como giành chiến thắng 4-1 trong cuộc tiếp đón MU tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. HLV Fabregas và Como có trận đấu áp đảo trước MU của HLV Carrick. (Ảnh: Reuters)

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