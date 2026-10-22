Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como
VOV.VN - MU trình diễn lối chơi bạc nhược và thua thảm 1-4 trong chuyến làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.
Como có khởi đầu như mơ trong cuộc tiếp đón MU khi Nico Paz ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt ngay phút thứ 2. Trong tình huống này, hàng phòng ngự đội khách đã để lộ khoảng trống trước vòng cấm và để cho tiền vệ người Argentina thoải mái tung cú sửa lòng hiểm hóc.
Bàn thắng sớm giúp Como thi đấu hưng phấn, áp đặt thế trận và liên tục làm khổ hàng phòng ngự MU. Sức ép mà đoàn quân của HLV Cesc Fabregas tạo ra khiến đội khách "vỡ trận" khi bước sang hiệp 2.
Trong bối cảnh MU thể hiện lối chơi bế tắc và tinh thần thi đấu rệu rã, Como liên tiếp ghi bàn sau những pha phối hợp đẹp mắt. Những người lập công cho đội chủ nhà là Douvikas (49'), Nico Paz (57') và Ramon (75').
Nỗi thất vọng của MU được an ủi phần nào khi Zirkzee bất ngờ ghi bàn thắng danh dự ở phút 90+2. Diallo góp công đầu trong bàn thắng này khi thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực và có pha kiến tạo.
Thua bạc nhược 1-4 trước Como, MU có trận thứ 7 liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Thất bại này cũng khiến chiếc ghế nóng của HLV Michael Carrick tiếp tục lung lay dữ dội.