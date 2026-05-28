Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng F: Nhật Bản đại chiến Hà Lan

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng F

Bảng F World Cup 2026 hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa giữa ông lớn Hà Lan với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Dù bất bại ở vòng loại, Hà Lan sẽ gặp thử thách cực đại ngay trận ra quân.

Theo thông tin lịch thi đấu World Cup 2026 bảng F, "Cơn lốc màu da cam" sẽ đại chiến với Nhật Bản vào lúc 03h00 ngày 15/6/2026. Ngay sau đó, vào lúc 09h00 cùng ngày, Thụy Điển sẽ đụng độ Tunisia.

Sức nóng bảng đấu tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 21/6/2026. Vào lúc 00h00, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đại chiến châu Âu đầy duyên nợ giữa Hà Lan và Thụy Điển. Đến 11h00, Tunisia sẽ có cuộc đối đầu chiến thuật cân não với Nhật Bản.

Cục diện Bảng F sẽ chính thức ngã ngũ vào ngày 26/6/2026. Hai trận đấu cuối cùng giữa Nhật Bản - Thụy Điển và Tunisia - Hà Lan sẽ diễn ra cùng vào lúc 06h00. Việc đá cùng giờ hứa hẹn tạo nên những kịch bản điên rồ cho tấm vé đi tiếp.

Thứ hạng tại bảng đấu này quyết định trực tiếp nhánh đấu tại vòng 32 đội. Đội nhất Bảng F sẽ di chuyển sang Monterrey (Mexico) gặp đội nhì Bảng C. Trong khi đó, đội nhì bảng sẽ ở lại Mỹ để đối đầu với đội nhất Bảng C tại Houston. Nếu xếp thứ ba và nằm trong nhóm vé vớt, họ sẽ chạm trán một trong các đội nhất bảng A, B, D, E hoặc I.