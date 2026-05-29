Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng G: Tuyển Bỉ đối đầu Ai Cập

Thứ Sáu, 11:00, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng G, tuyển Bỉ so tài với Ai Cập, Iran và New Zealand.

Theo lịch thi đấu bảng G World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 16/6/2026 với hai cặp đấu đáng chú ý. Ở trận mở màn, đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu Ai Cập vào lúc 02h00 ngày 16/6.

Ngay sau đó, vào lúc 08h00 cùng ngày, Iran sẽ chạm trán New Zealand. Đại diện châu Á được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng New Zealand vẫn có thể tạo nên bất ngờ nhờ lối chơi giàu thể lực và kỷ luật.

Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng G.
Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng G.

Bước sang lượt trận thứ hai diễn ra ngày 22/6/2026, cuộc đua giành vé đi tiếp được dự báo sẽ nóng hơn bao giờ hết. Đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu Iran lúc 02h00 trong trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí đầu bảng. Ở trận đấu còn lại lúc 08h00, New Zealand sẽ chạm trán Ai Cập.

Cục diện bảng G nhiều khả năng chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 27/6/2026. Để đảm bảo tính công bằng, ban tổ chức sắp xếp hai trận đấu diễn ra cùng lúc vào 10h00. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Iran, trong khi New Zealand sẽ chạm trán Bỉ.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng G

02h00 ngày 16/6/2026: Bỉ vs Ai Cập

08h00 ngày 16/6/2026: Iran vs New Zealand

02h00 ngày 22/6/2026: Bỉ vs Iran

08h00 ngày 22/6/2026: New Zealand vs Ai Cập

10h00 ngày 27/6/2026: Ai Cập vs Iran

10h00 ngày 27/6/2026: New Zealand vs Bỉ

Hoàng Yến/VOV.VN
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng E: Tuyển Đức khẳng định sức mạnh?

