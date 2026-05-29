Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng G: Tuyển Bỉ đối đầu Ai Cập

Theo lịch thi đấu bảng G World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 16/6/2026 với hai cặp đấu đáng chú ý. Ở trận mở màn, đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu Ai Cập vào lúc 02h00 ngày 16/6.

Ngay sau đó, vào lúc 08h00 cùng ngày, Iran sẽ chạm trán New Zealand. Đại diện châu Á được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng New Zealand vẫn có thể tạo nên bất ngờ nhờ lối chơi giàu thể lực và kỷ luật.

Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng G.

Bước sang lượt trận thứ hai diễn ra ngày 22/6/2026, cuộc đua giành vé đi tiếp được dự báo sẽ nóng hơn bao giờ hết. Đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu Iran lúc 02h00 trong trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí đầu bảng. Ở trận đấu còn lại lúc 08h00, New Zealand sẽ chạm trán Ai Cập.

Cục diện bảng G nhiều khả năng chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 27/6/2026. Để đảm bảo tính công bằng, ban tổ chức sắp xếp hai trận đấu diễn ra cùng lúc vào 10h00. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Iran, trong khi New Zealand sẽ chạm trán Bỉ.

