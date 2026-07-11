“Người hùng” của Tây Ban Nha phấn khích khi vào bán kết World Cup 2026

Mikel Merino một lần nữa trở thành người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha khi ghi bàn thắng quyết định, giúp “La Roja” đánh bại Bỉ 2-1 ở tứ kết World Cup 2026, qua đó giành quyền vào bán kết gặp Pháp. Trước đó, ở trận gặp Bồ Đào Nha, Mikel Merino cũng ghi bàn thắng quyết định ở cuối trận.

Chia sẻ với truyền thông sau khi tỏa sáng giúp Tây Ban Nha thắng 2-1 Bỉ, Mikel Merino cho biết: “Tôi thực sự rất hạnh phúc. Đến giờ vẫn khó tin điều này lại xảy ra thêm một lần nữa. Không có sự trùng hợp nào nếu bạn luôn sẵn sàng khi cơ hội đến”.

Mikel Merino tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Chiến thắng đưa Tây Ban Nha vào bán kết gặp Pháp tại Arlington (Mỹ). Đây cũng là màn tái đấu sau bán kết EURO 2024, nơi Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1 trên hành trình lên ngôi vô địch.

Trước cuộc đại chiến sắp tới, tài năng trẻ Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha không hề e ngại đối thủ: “Nếu có đội phải lo lắng thì đó là Pháp, bởi chúng tôi từng loại họ ở EURO. Hai đội đều thuộc nhóm mạnh nhất thế giới và sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Chúng tôi không hề sợ hãi. Toàn đội rất vui khi một lần nữa góp mặt ở bán kết và muốn tiến thẳng tới trận chung kết”.

Chiến thắng trước Bỉ giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi bất bại lên 36 trận (27 thắng, 9 hòa), thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử đội tuyển. Nếu đánh bại Pháp ở bán kết, “La Roja” sẽ cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại liên tiếp của đội tuyển Italy.