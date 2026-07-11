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Tân huấn luyện viên của Bồ Đào Nha nói điều bất ngờ về Ronaldo

Thứ Bảy, 09:18, 11/07/2026
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VOV.VN - HLV Jorge Jesus của Bồ Đào Nha cho biết ông chưa trao đổi với Ronaldo về tương lai, nhưng khẳng định siêu sao này sẽ không bao giờ là gánh nặng đối với đội tuyển.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chính thức bổ nhiệm Jorge Jesus làm HLV trưởng thay thế HLV Martinez. Hợp đồng của Jorge Jesus với Bồ Đào Nha có thời hạn đến sau World Cup 2030. Trong buổi lễ ra mắt, chiến lược gia 71 tuổi khẳng định sẵn sàng trao cơ hội trở lại cho Ronaldo nếu tiền đạo kỳ cựu vẫn đủ khát khao và đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

HLV Jorge Jesus vừa có một mùa giải làm việc cùng Ronaldo tại CLB Al Nassr. Ông cho rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với những cầu thủ biết duy trì thể trạng và sự chuyên nghiệp.

HLV Jorge Jesus khẳng định: “Tôi 71 tuổi nhưng cảm thấy như mới 50 vì luôn giữ gìn sức khỏe. Tôi tập luyện mỗi ngày từ một đến hai giờ. Đây sẽ là thử thách lớn, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ thành công”.

tan huan luyen vien cua bo Dao nha noi dieu bat ngo ve ronaldo hinh anh 1
HLV Jorge Jesus chính thức dẫn dắt Bồ Đào Nha (Ảnh: FPF).

HLV Jorge Jesus cũng dành lời khen cho Ronaldo, ông cho biết: “Tuổi tác không nói lên điều gì. Hãy nhìn Cristiano Ronaldo. Khi làm việc cùng tôi tại Al Nassr, cậu ấy vẫn di chuyển khoảng 8 km mỗi trận và đạt tốc độ hơn 25 km/giờ”.

Sau World Cup 2026, Ronaldo tuyên bố khép lại sự nghiệp tại các kỳ World Cup, nhưng không khẳng định sẽ chia tay đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 41 tuổi hiện giữ kỷ lục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 233 trận, đồng thời là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 146 bàn thắng. Anh cũng trở thành một trong hai cầu thủ đầu tiên trong lịch sử, cùng Lionel Messi, góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Ronaldo ghi 3 bàn thắng tại World Cup 2026, nhưng vẫn nhận không ít chỉ trích sau khi Bồ Đào Nha sớm bị loại. HLV Jorge Jesus cho biết ông chưa trao đổi với Ronaldo về tương lai, nhưng khẳng định siêu sao này sẽ không bao giờ là gánh nặng đối với đội tuyển.

HLV Jorge Jesus nói: “Tôi chưa nói chuyện với Ronaldo. Cậu ấy sẽ không bao giờ là vấn đề của đội tuyển hay của cá nhân tôi. Mỗi người đều có quyền đưa ra quan điểm riêng về những tranh cãi xung quanh cậu ấy.

Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Ronaldo cũng như từng cầu thủ trước khi đưa ra quyết định. Ronaldo là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha và chắc chắn sẽ được lịch sử ghi nhớ. Làm việc với cậu ấy là một niềm vui vì Ronaldo luôn rất chuyên nghiệp.

Tôi cần biết Cristiano thực sự mong muốn điều gì. Cậu ấy từng nói với tôi rằng muốn kết thúc sự nghiệp tại Al Nassr. Nếu Ronaldo vẫn đạt phong độ và đủ điều kiện để được triệu tập, tôi sẽ không ngần ngại gọi cậu ấy trở lại đội tuyển”.

PV/VOV.VN
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