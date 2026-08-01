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Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 12:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 1/8.

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Link xem trực tiếp Lào vs Philippines

Trận đấu Lào vs Philippines trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 1/8. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp Lào vs Philippines: Link xem trận Philippines vs Myanmar vòng bảng ASEAN Cup 2026.

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Nhận định Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026

Lào và Philippines đều đang hướng đến điểm số đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Lào đang đứng cuối bảng B sau khi liên tiếp thua đậm Thái Lan 0-5 và Malaysia 0-4. Trong khi đó, Philippines đang đứng áp chót sau thất bại 1-4 dưới tay Myanmar.

Xét về bề dày thành tích tại giải đấu, Philippines xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Lào khi họ từng có những lần lọt vào bán kết ASEAN Cup trong quá khứ. Tuy nhiên, Philippines không có lực lượng mạnh nhất và ưu tiên thử nghiệm nhân sự tại giải lần này.

Lào đã có những tiến bộ trong những năm gần đây dù chưa thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup. Việc chạm trán đối thủ vừa tầm như Philippines sẽ là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện bản thân sau khi liên tiếp đụng độ 2 đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia.

Hoàng Long/VOV.VN
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