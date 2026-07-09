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Siêu máy tính dự đoán 4 đội vào bán kết World Cup 2026

Thứ Năm, 08:24, 09/07/2026
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VOV.VN - Siêu máy tính của Opta dự đoán 4 đội có cơ hội lớn nhất giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Sau khi vòng 1/8 khép lại, 8 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026 đã chính thức lộ diện. Theo dự đoán của siêu máy tính Pháp có 73,9% cơ hội vào bán kết. Con số này của Tây Ban Nha là 69,7%, Argentina (69,1%) và Anh là 62,4%.

Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026

Theo dự báo mới nhất của siêu máy tính Opta, Pháp có 27,3% khả năng vô địch. Đội bóng của HLV Didier Deschamps cũng có 44,3% cơ hội góp mặt ở trận chung kết, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào.

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Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội vào bán kết, chung kết và vô địch World Cup 2026 của các đội.

Trong khi đó, Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ hai với 21,3% cơ hội vô địch. Dù chưa để thủng lưới bàn nào tại World Cup 2026, “La Roja” nhiều khả năng sẽ phải chạm trán Pháp ở bán kết nếu vượt qua Bỉ tại tứ kết. Một trong những điểm nhấn của Tây Ban Nha là thủ môn Unai Simón, người đã lập kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất lịch sử World Cup.

Argentina và Anh bám sát phía sau

Đương kim vô địch Argentina được Opta đánh giá có 17,3% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Đội bóng của Lionel Scaloni trải qua hai trận đấu loại trực tiếp đầy khó khăn khi phải đá hiệp phụ trước Cape Verde và vừa tạo màn ngược dòng lịch sử trước Ai Cập. Dẫu vậy, chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp tại World Cup cùng phong độ chói sáng của Lionel Messi giúp Argentina tiếp tục được xem là ứng viên nặng ký.

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Đương kim vô địch Argentina không phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Anh xếp ngay sau với 16,5% khả năng vô địch. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2 và Mexico 3-2, nhưng màn trình diễn thiếu ổn định khiến Opta chưa thực sự đặt nhiều niềm tin.

Na Uy có thể tạo nên bất ngờ

Trong số các đội chưa từng vô địch World Cup, Na Uy được đánh giá cao nhất với 6,6% cơ hội lên ngôi. Đội bóng Bắc Âu có 37,7% khả năng vượt qua Anh tại vòng tứ kết, nhờ phong độ ấn tượng của tiền đạo Erling Haaland, người đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ được dự báo có 3,8% khả năng vô địch, còn Morocco là 3,7%. Theo dự đoán của Opta, Thụy Sĩ thua Argentina tới 69,1% số lần mô phỏng, trong khi Morocco phải đối mặt thử thách rất lớn mang tên Pháp ở tứ kết.

PV/VOV.VN
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