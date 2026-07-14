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Link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Thứ Ba, 12:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.

Link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha trên VTV Go, VTV3

Màn so tài nảy lửa tại vòng tứ kết giữa hai đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2h00 sáng ngày 15/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này để phục vụ người hâm mộ.

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Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Tây Ban Nha thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha mọi lúc mọi nơi trên nền tảng VTV Go: Link xem trên VTV Go trận Pháp vs Tây Ban Nha vòng bán kết World Cup 2026.

Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026

Lamine Yamal chính là nguồn cảm hứng giúp Tây Ban Nha liên tiếp thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 (nơi anh lập siêu phẩm gỡ hòa) và 5-4 tại bán kết Nations League 2024/2025 (nơi anh ghi cú đúp bàn thắng).

Tại World Cup 2026, Lamine Yamal vẫn là nhân tố biến ảo nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu khiến Lamine Yamal hiện tại không có phong độ bùng nổ như khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.

Bên cạnh đó, Nico Williams chỉ mới trở lại sau chấn thương còn Ferran Torres và Alex Baena có phong độ thất thường khiến sức tấn công của Tây Ban Nha ở World Cup 2026 không sánh bằng thời điểm lên đỉnh châu Âu. Dù rằng, La Roja sở hữu khả năng kiểm soát bóng siêu đẳng và hàng phòng ngự mới thủng lưới 1 bàn tại giải lần này.

Trong khi Tây Ban Nha hiện tại có phần suy giảm sức mạnh so với trận bán kết EURO 2024, thì Pháp đã trở nên đáng sợ hơn so với cách đây 2 năm.

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Mbappe đang có phong độ rất cao tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Les Bleu đã tìm thấy nguồn sáng tạo từ Michael Olise – người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup 2026 với 5 đường chuyền thành bàn. Trong khi đó Manu Kone và Aurelien Tchouameni đang khiến N’Golo Kante chưa được thi đấu phút nào ở giải năm nay. Chưa kể, Ousmane Dembele đã vươn lên một đẳng cấp khác so với năm 2024 và đang là đương kim QBV thế giới.

Trước thềm bán kết World Cup 2026, Pháp đang được đánh giá nhỉnh hơn so với Tây Ban Nha, dù Les Bleus lép vế hơn La Roja về thành tích đối đầu trong quá khứ (thua 18 trận, hòa 7 trận và thắng 13 trận). Pháp cũng tỏ ra khó lường hơn về lối chơi ở trận này khi có nhiều lựa chọn nhân sự để toan tính chiến thuật, trong khi Tây Ban Nha luôn trung thành với việc kiểm soát bóng.

Theo tính toán của Opta, khả năng chiến thắng trong 90 phút của Pháp là 43,9%. Cơ hội chiến thắng của Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu chính thức là 29%. Khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,1%.

Opta cũng đánh giá Pháp có 57,7% cơ hội vào chung kết và 34,05% cơ hội vô địch World Cup 2026. Trong khi đó, khả năng Tây Ban Nha vào chung kết là 42,3% và khả năng đăng quang là 23,45%.

Dự đoán kết quả trận Pháp vs Tây Ban Nha vòng bán kết World Cup 2026

Pháp thắng
74% (101 bình chọn)
Tây Ban Nha thắng
26% (35 bình chọn)
Tổng bình chọn: 136
PV/VOV.VN
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