Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/7, lượt trận thứ 2 VCK U21 Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục sôi động diễn ra với 4 trận đấu ở hai bảng A và B.

Ảnh: Bóng đá trẻ Thể Công - Viettel

Ở khung giờ 15h30, tâm điểm thuộc về hai trận đấu tại bảng B giữa Tây Ninh gặp SLNA và Thể Công Viettel đối đầu HAGL. Đây đều là những màn so tài đáng chú ý khi các đội bóng đều sở hữu lực lượng trẻ giàu tiềm năng.

Đến 18h00, bảng A sẽ tiếp tục sôi động với hai cặp đấu còn lại. Hà Nội chạm trán An Giang, trong khi TP.HCM sẽ so tài với PVF-CAND.

U21 Quốc gia được xem là sân chơi quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Giải đấu đóng vai trò nền tảng trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tố cho U23 cũng như đội tuyển quốc gia.

Giải năm nay quy tụ nhiều gương mặt trẻ đã gây ấn tượng tại V-League. Những cái tên như Công Phương, Thái Bá Đạt, Nguyễn Quang Vinh hay Lê Nguyên Hoàng hứa hẹn sẽ mang đến chất lượng chuyên môn cao.

VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Với lịch thi đấu dày đặc và tính cạnh tranh cao, giải đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ.