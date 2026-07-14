HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Tây Ban Nha gây chú ý khi đây là lần thứ ba trong thời gian gần đây, hai đội gặp nhau ở bán kết một giải đấu chính thức. Trong hai lần gặp nhau trước đó, ĐT Tây Ban Nha đều giành chiến thắng.

Tại Euro 2024, ĐT Tây Ban Nha vượt qua ĐT Pháp với tỉ số 2-1 để vào chung kết, sau đó lên ngôi vô địch. Đến bán kết UEFA Nations League diễn ra vào năm 2025, ĐT Tây Ban Nha một lần nữa giành chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính.

HLV Deschamps đặt mục tiêu cùng ĐT Pháp vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Trong lần gặp lại này, HLV Didier Deschamps đánh giá cao ĐT Tây Ban Nha: “Mọi chuyện đã là quá khứ. Họ giành chiến thắng trong quá khứ nhưng tôi đang hướng tới tương lai trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi giờ đang ở một đẳng cấp khác, chúng tôi muốn vào chung kết”.

“Họ chỉ thủng lưới một bàn trong 6 trận đấu. Chúng tôi biết đây sẽ là cuộc chạm trán kịch tính. HLV Luis de la Fuente và tôi đều hiểu làm thế nào để phòng ngự. Với chất lượng hàng công của hai đội, chúng tôi đều nghĩ đến một trận đấu kịch tính”.

Trước lời khen của đối thủ, HLV De La Fuente cho biết chỉ muốn tập trung cho trận đấu sắp tới: “Điều đó không mang nhiều ý nghĩa. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển tuyệt vời. Dù có được đánh giá cao hơn hay không, chúng tôi cũng không chịu bất cứ áp lực nào”.

Trận đấu giữa Pháp vs Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 15/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Dự đoán kết quả trận Pháp vs Tây Ban Nha vòng bán kết World Cup 2026 Pháp thắng 70% (56 bình chọn) Tây Ban Nha thắng 30% (24 bình chọn) Tổng bình chọn: 80