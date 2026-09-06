Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/9: U20 Việt Nam gặp Iran

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/9, trận đấu đáng chú ý nhất sẽ là màn so tài giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Việt Trì.

Ảnh: Như Đạt.

Trước trận đấu này, U20 Việt Nam xếp cuối bảng C sau 2 trận toàn thua cùng hiệu số -4. Thành tích không tốt kể trên khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gần như hết cơ hội giành vé vào VCK.

Dù vậy, nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định U20 Việt Nam sẽ không bỏ cuộc: “Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ và các khán giả có mặt tại đây. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng”.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/9, V-League sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng của vòng 1. Vào lúc 17h, Đà Nẵng làm khách trên sân của Thanh Hóa trong khi ở khung 18h sẽ là 2 trận đấu: SLNA chạm trán Bắc Ninh tại sân Vinh và Nam Định đối đầu HAGL ở sân Thiên Trường.