English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/9: U20 Việt Nam gặp Iran

Chủ Nhật, 07:00, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/9: U20 Việt Nam gặp Iran trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/9, trận đấu đáng chú ý nhất sẽ là màn so tài giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Việt Trì.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 6 9 u20 viet nam gap iran hinh anh 1
Ảnh: Như Đạt. 

Trước trận đấu này, U20 Việt Nam xếp cuối bảng C sau 2 trận toàn thua cùng hiệu số -4. Thành tích không tốt kể trên khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gần như hết cơ hội giành vé vào VCK.

Dù vậy, nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định U20 Việt Nam sẽ không bỏ cuộc: “Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ và các khán giả có mặt tại đây. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng”.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/9, V-League sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng của vòng 1. Vào lúc 17h, Đà Nẵng làm khách trên sân của Thanh Hóa trong khi ở khung 18h sẽ là 2 trận đấu: SLNA chạm trán Bắc Ninh tại sân Vinh và Nam Định đối đầu HAGL ở sân Thiên Trường.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 4-9: Kịch bản giúp U20 Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á 2027
Tin bóng đá 4-9: Kịch bản giúp U20 Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á 2027

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4/9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Kịch bản khó tin giúp U20 Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á 2027; U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp; Chelsea tập “bài lạ” trước derby London với Arsenal…

Tin bóng đá 4-9: Kịch bản giúp U20 Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á 2027

Tin bóng đá 4-9: Kịch bản giúp U20 Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á 2027

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4/9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Kịch bản khó tin giúp U20 Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á 2027; U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp; Chelsea tập “bài lạ” trước derby London với Arsenal…

Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó
Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó

VOV.VN - Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó khi chưa có điểm nào và hiệu số rất thấp.

Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó

Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó

VOV.VN - Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó khi chưa có điểm nào và hiệu số rất thấp.

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp U20 Iran
Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp U20 Iran

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C để tranh vé đi tiếp.

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp U20 Iran

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp U20 Iran

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C để tranh vé đi tiếp.

U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp
U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp

VOV.VN - Sau thất bại 1-2 trước U20 Palestine, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 không còn nhiều. Dù vậy, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức ở lượt trận cuối.

U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp

U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp

VOV.VN - Sau thất bại 1-2 trước U20 Palestine, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 không còn nhiều. Dù vậy, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức ở lượt trận cuối.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu có kết quả thuận lợi trước U20 Iran.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu có kết quả thuận lợi trước U20 Iran.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế