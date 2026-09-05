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Khai mạc U20 World Cup nữ 2026: Bóng đá Triều Tiên hướng tới kỷ lục

Thứ Bảy, 12:30, 05/09/2026
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VOV.VN - U20 World Cup nữ 2026 chính thức khai mạc hôm nay tại Ba Lan. Bóng đá Triều Tiên đang hướng tới kỷ lục 4 lần vô địch giải đấu này.

U20 World Cup nữ 2026 chính thức khai mạc hôm nay tại Ba Lan với sự tham dự của 24 đội bóng được chia thành 6 bảng. Bảng A có chủ nhà Ba Lan, Argentina, Mexico, Benin. Bảng B gồm Brazil, Tanzania, Canada và Anh. 

khai mac u20 world cup nu 2026 bong da trieu tien huong toi ky luc hinh anh 1
U20 nữ Triều Tiên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch U20 World Cup nữ 2026. Ảnh: AFC. 

Bảng C là sự hiện diện của Pháp, Hàn Quốc, Ecuador, Ghana. Bảng D có 4 đội: Nhật Bản, New Zealand, Mỹ, Italia. Bảng E là sự hiện diện của Triều Tiên, Bồ Đào Nha, Costa Rica cùng Colombia. Bảng F hội tụ Trung Quốc, New Caledonia, Tây Ban Nha và Nigeria. 

Đội bóng đáng chú ý nhất và cũng là ứng viên cho ngôi vô địch của U20 World Cup nữ 2026 là U20 nữ Triều Tiên. Các cầu thủ Triều Tiên cũng là nhà vô địch của giải đấu năm 2024 và đã 3 lần vô địch U20 World Cup nữ, thành tích giúp bóng đá Triều Tiên sánh ngang Đức và Mỹ trong lịch sử giải đấu này. 

Năm nay, U20 nữ Triều Tiên quyết tâm bảo vệ chức vô địch bởi nếu làm được điều đó, họ sẽ đạt đến kỷ lục 4 lần vô địch U20 World Cup nữ, thành tích chưa đội nào trên thế giới làm được. 

U20 nữ Triều Tiên tự tin sẽ làm nên lịch sử khi họ dự U20 World Cup nữ 2026 với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ sinh năm 2007, những người đã vô địch U17 World Cup nữ cách đây 2 năm. 

Trong ngày khai mạc U20 World Cup nữ 2026, sẽ có 4 trận đấu được tổ chức: Ba Lan vs Argentina, Brazil vs Tanzania (20h), Mexico vs Benin, Canada vs Anh (23h). Trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 27/9. 

Trần Tiến/VOV.VN
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