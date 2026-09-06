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Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Iran: Mơ về điều kỳ diệu

Chủ Nhật, 06:00, 06/09/2026
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VOV.VN - Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Iran, đại diện Đông Nam Á buộc phải đánh bại đối thủ ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 để nuôi hy vọng giành vé vào vòng chung kết.

U20 Việt Nam buộc phải thắng U20 Iran

Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam chưa giành được điểm nào và đang đứng cuối bảng C với hiệu số -4. Đội bóng áo đỏ lần lượt nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên và 1-2 trước U20 Palestine.

Tình thế hiện tại buộc U20 Việt Nam phải giành chiến thắng trước U20 Iran với cách biệt đủ lớn để cải thiện hiệu số. Nếu thắng từ 2 bàn trở lên, cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở hơn.

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U20 Việt Nam buộc phải thắng U20 Iran ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp (Ảnh: Như Đạt).

Trong trường hợp chỉ thắng với cách biệt 1 bàn, U20 Việt Nam cần tạo ra những tỷ số như 3-2 hoặc 4-3, đồng thời chờ U20 Triều Tiên đánh bại U20 Palestine ở trận đấu cùng giờ. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi U20 Iran cũng bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

U20 Iran được đánh giá cao hơn

U20 Iran hiện có 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước U20 Palestine và thất bại 1-2 trước U20 Triều Tiên. Đại diện Tây Á cần một chiến thắng để tự quyết cơ hội giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Với lợi thế về thể hình và thể lực, U20 Iran nhiều khả năng chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép ngay từ đầu. Khả năng tranh chấp mạnh mẽ, tấn công biên và tận dụng bóng bổng là những phương án có thể gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U20 Việt Nam.

Bên cạnh đó, Iran cũng có động lực rõ ràng để chơi tấn công. Nếu giành chiến thắng, đội bóng Tây Á sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà không cần quá quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

U20 Việt Nam sở hữu khả năng phối hợp nhóm nhỏ, triển khai bóng nhanh và tạo ra những pha tấn công tương đối linh hoạt. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn chưa thể duy trì sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

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U20 Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu sau 2 lượt trận đầu tiên (Ảnh: Như Đạt).

Sau hai trận, U20 Việt Nam đã nhận 5 bàn thua. Hàng công cũng bỏ lỡ không ít cơ hội, đặc biệt trong trận thua U20 Palestine. Nếu tiếp tục phung phí thời cơ, đại diện Đông Nam Á sẽ rất khó tạo ra khác biệt trước một đối thủ có nền tảng thể chất tốt như Iran.

Dù vậy, việc U20 Iran buộc phải giành chiến thắng có thể tạo ra khoảng trống phía sau hàng thủ. U20 Việt Nam cần tận dụng tốc độ, khả năng phối hợp nhanh và những tình huống phản công để tìm kiếm bàn thắng.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ U20 Việt Nam. Ở lần chạm trán gần nhất tại sân chơi U20 châu Á, U20 Iran đánh bại U20 Việt Nam. Với tính chất quyết định của trận đấu, U20 Việt Nam chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đối mặt với thử thách rất lớn.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Iran diễn ra vào lúc 19h hôm nay 6/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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