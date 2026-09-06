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Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9

Chủ Nhật, 06:30, 06/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9, lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra với 20 trận đấu ở 11 bảng sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9, lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra với 20 trận đấu. U20 Việt Nam gặp Iran trong cuộc so tài diễn ra lúc 19h trên sân Việt Trì.

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Ảnh: AFC. 

Trước trận đấu này, U20 Việt Nam xếp cuối bảng C sau 2 trận toàn thua cùng hiệu số -4. Thành tích không tốt kể trên khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gần như hết cơ hội giành vé vào VCK.

Cùng bảng đấu với U20 Việt Nam còn có trận U20 Triều Tiên đấu U20 Palestine lúc 16h. Chỉ cần một kết quả hòa, đại diện Đông Á sẽ chính thức giành quyền vào VCK.

Trước lượt trận cuối cùng này, chưa xác định được đội bóng nào chính thức giành quyền dự VCK nên các trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra rất kịch tính với những diễn biến rất khó lường.

Một số trận đấu đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành quyền vào VCK của các đội là: Nhật Bản vs Yemen (16h), Australia vs Indonesia (16h), Iraq vs Thái Lan (19h30), Hàn Quốc vs Kyrgyzstan (21h) hay Saudi Arabia vs Qatar (23h).

Trần Tiến/VOV.VN
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