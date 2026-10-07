Lionel Messi nghẹn ngào nói lời chia tay ĐT Argentina

Sau khi cùng ĐT Argentina giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Benin, Lionel Messi đã có bài phát biểu chia tay ĐTQG trên sân vận động Monumental. Siêu sao 39 tuổi chia sẻ, mình cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để khép lại hành trình trong màu áo ĐT Argentina.

Lionel Messi thừa nhận, việc cha mình là ông Jorge Messi qua đời hồi tháng 8 vừa qua là một trong những lý do khiến bản thân đi tới quyết định chia tay ĐT Argentina. Tiền đạo này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Messi nói lời chia tay ĐT Argentina. (Ảnh: Reuters)

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới tất cả mọi người, thật là một vinh dự lớn lao khi được khoác áo ĐT Argentina trong hơn 20 năm. Tôi đã luôn nỗ lực và cống hiến hết mình. Tôi sẽ luôn dành tình cảm lớn lao cho đội tuyển, được thi đấu cho ĐT Argentina là điều đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ. Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói lời từ biệt với ĐT Argentina” - Lionel Messi bày tỏ.

"Chào tạm biệt các bạn. Tôi sẽ rất nhớ việc thi đấu cho ĐT Argentina, nhưng tôi sẽ luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển. Chúng ta hãy đoàn kết. Thực tế đã chứng minh ĐT Argentina là một tập thể mạnh mẽ như thế nào. Tập thể này đã vượt qua những thời điểm cực kỳ khó khăn và đạt được những thành tựu vô cùng đáng tự hào" - Lionel Messi nói thêm.

Lionel Messi kết thúc thông điệp chia tay ĐT Argentina bằng lời khẳng định tình yêu dành cho ĐTQG và đất nước, con người Argentina.

Kết thúc hành trình sự nghiệp kéo dài 21 năm (từ 2005 đến 2026) tại ĐT Argentina, Lionel Messi đã ghi 126 bàn thắng sau 208 trận, giành 1 chức vô địch World Cup, 2 Copa America và 1 Finalissima.