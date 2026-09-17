Messi tỏa sáng ghi bàn giúp Inter Miami lên ngôi vô địch Campeones Cup

Sáng 17/9, Messi cùng Inter Miami đánh bại Cruz Azul với tỉ số 2-0 để giành chức vô địch Campeones Cup. Đây là màn so tài giữa nhà vô địch MLS Cup và đội đăng quang Campeon de Campeones của Mexico.

Inter Miami giành chiến thắng trước Cruz Azul để lên ngôi vô địch Campeones Cup. (Ảnh: Inter Miami CF)

Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm khi trực tiếp ghi bàn mở tỉ số cho đại diện nước Mỹ. Bên cạnh đó, Casemiro ấn định chiến thắng và nối dài phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ 3 trong 4 trận gần nhất.

Với danh hiệu này, Messi đã có tổng cộng 5 chức vô địch cùng Inter Miami kể từ khi gia nhập đội bóng nước Mỹ. Đây cũng là danh hiệu thứ 49 trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Argentina, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá.

Không chỉ dừng lại ở đó, Messi còn thiết lập cột mốc ghi bàn đáng nhớ trong trận chung kết. Pha lập công vào lưới Cruz Azul giúp El Pulga cán mốc 100 bàn thắng cho Inter Miami chỉ sau 114 trận. Ngoài 100 bàn thắng, Messi còn đóng góp 55 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho Inter Miami.

Tính ở các trận chung kết, Messi cũng nâng tổng số bàn thắng lên con số 36, một kỷ lục khác trong sự nghiệp. Tính tổng cộng trong sự nghiệp, El Pulga hiện đã có 929 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Sau chức vô địch Campeones Cup, Messi sẽ tiếp tục cùng Inter Miami thi đấu tại MLS. El Pulga dự kiến góp mặt trong hai trận gặp San Diego và Columbus Crew trước khi hội quân cùng ĐT Argentina. Trận đấu sắp tới cùng ĐT Argentina được xem là dấu mốc đặc biệt khi Messi chuẩn bị nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế.