Lộ diện bến đỗ bất ngờ của Casemiro sau khi chia tay MU

Thứ Năm, 15:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lộ diện bến đỗ bất ngờ của tiền vệ Casemiro sau khi chia tay MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Inter Miami đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ tiền vệ Casemiro từ MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Ngôi sao người Brazil sẽ rời đội chủ sân Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30/6.

lo dien ben do bat ngo cua casemiro sau khi chia tay mu hinh anh 1
Casemiro chia tay MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. (Ảnh: Reuters)

Casemiro dự kiến gia nhập Inter Miami theo dạng tự do trong kỳ chuyển nhượng phụ của MLS, diễn ra từ 13/7 đến 2/9. Thông tin về các cuộc đàm phán nâng cao giữa hai bên ban đầu được The Athletic tiết lộ.

Trước đó, Inter Miami đã bày tỏ sự quan tâm tới Casemiro, cùng với LA Galaxy và Al Ittihad của Saudi Arabia. Nguồn tin cho biết cả Miami và LA Galaxy đã liên hệ với tiền vệ này từ tháng 3, nhưng hiện Inter Miami là lựa chọn ưu tiên của cầu thủ.

Tuy nhiên, thương vụ vẫn còn một số rào cản về mặt quy định của MLS. Inter Miami hiện không còn suất “Designated Player” (Cầu thủ có mức lương vượt trần lương chung của giải) khi đã đăng ký Lionel Messi, Rodrigo De Paul và German Berterame, buộc họ phải tìm phương án ký hợp đồng khác với Casemiro.

Ngoài ra, đội bóng của Messi cũng cần đàm phán với LA Galaxy về “quyền khám phá” (discovery rights) dành cho Casemiro. Theo quy định MLS, LA Galaxy đang nắm quyền ưu tiên đàm phán, khiến Inter Miami không thể hoàn tất thương vụ nếu chưa đạt được thỏa thuận với đối thủ.

Ở cấp độ đội tuyển, Casemiro vẫn được triệu tập vào danh sách ĐT Brazil chuẩn bị tham dự World Cup 2026. Tại vòng bảng, Casemiro cùng các đồng đội sẽ đá trận mở màn gặp ĐT Morocco tại New Jersey. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ cùng bảng là Haiti và Scotland.

PV/VOV.VN
Tag: Casemiro Inter Miami
Tin liên quan

Casemiro nói lời "gan ruột" sau trận MU 3-2 Nottingham làm lay động Old Trafford
VOV.VN - Casemiro nói lời “gan ruột” sau trận MU thắng 3-2 Nottingham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân vận động Old Trafford.

VOV.VN - Casemiro nói lời “gan ruột” sau trận MU thắng 3-2 Nottingham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân vận động Old Trafford.

MU bất ngờ thông báo chia tay Casemiro
VOV.VN - Trong thông báo mới nhất, Casemiro sẽ rời MU vào mùa hè này khi hợp đồng giữa hai bên chính thức đáo hạn.

VOV.VN - Trong thông báo mới nhất, Casemiro sẽ rời MU vào mùa hè này khi hợp đồng giữa hai bên chính thức đáo hạn.

Danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026: HLV Ancelotti hé lộ lý do chọn Neymar
VOV.VN - HLV Ancelotti gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 khi tiền đạo Neymar dù chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng được góp mặt.

VOV.VN - HLV Ancelotti gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 khi tiền đạo Neymar dù chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng được góp mặt.

Neymar gặp sự cố "không thể tin nổi" trước ngày hội quân cùng ĐT Brazil
VOV.VN - Neymar gặp sự cố “không thể tin nổi” trong màu áo Santos trước ngày hội quân cùng ĐT Brazil chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026.

VOV.VN - Neymar gặp sự cố “không thể tin nổi” trong màu áo Santos trước ngày hội quân cùng ĐT Brazil chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn
VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, nơi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, nơi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

