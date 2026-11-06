Lộ diện huấn luyện viên mới của CLB Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa có huấn luyện viên mới

Cụ thể, HLV Kim Young Chul đã xuất hiện trong danh sách đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng của CLB Thanh Hóa. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.

HLV Kim Young Chul sinh ngày 30/6/1976, từng là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, ông đảm nhiệm vị trí trung vệ và khoác áo hai CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons. Đáng chú ý, Kim Young Chul từng được triệu tập vào đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006 tại Đức.

CLB Thanh Hóa có huấn luyện viên mới từ vòng 7 V-League 2026/2027 (Ảnh: VPF).

Sau khi giải nghệ, cựu trung vệ người Hàn Quốc chuyển sang công tác huấn luyện và có nhiều năm làm việc tại các đội bóng chuyên nghiệp ở quê nhà. Tháng 9/2025, HLV Kim Sang Sik đưa Kim Young Chul vào ban huấn luyện U23 Việt Nam. Quãng thời gian làm việc cùng bóng đá Việt Nam giúp nhà cầm quân này có thêm hiểu biết về cầu thủ, môi trường thi đấu cũng như đặc điểm chuyên môn của các đội bóng trong nước.

Việc bổ nhiệm HLV Kim Young Chul được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cần thời gian để xây dựng dấu ấn chiến thuật và giúp đội bóng cải thiện thành tích.

Sau 6 vòng đấu tại V-League 2026/2027, Thanh Hóa đang có 8 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 7, đội bóng xứ Thanh sẽ làm khách trên sân của Thể Công Viettel. Đây được dự báo là thử thách không nhỏ đối với tân HLV trưởng Kim Young Chul, bởi đội chủ nhà cũng đang rất cần điểm để cải thiện vị trí.

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