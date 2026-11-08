Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CAHN áp sát ngôi đầu

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, cập nhật sáng 8/11 chứng kiến CLB CAHN áp sát ngôi đầu của Nam Định sau chiến thắng 2-1 trước CLB CA TP.HCM.

Đội ĐKVĐ giành trọn 3 điểm trước CLB CA TP.HCM trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy nhờ cú đúp của Alan. Trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống ăn miếng, trả miếng của đôi bên. Sau hiệp 1 không bàn thắng, hiệp 2 liên tục xuất hiện những pha lập công.

Phút 59, Cao Quang Vinh tạt bóng tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CLB CA TP.HCM. Perea chuyền cho Alan tung ra cú sút quyết đoán, bóng đi tung nóc lưới khung thành đội khách.

Đến phút 71, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền và từ chấm 11m, Minh Hoàng bước lên và thực hiện cú đá rất lạnh lùng, ghi bàn gỡ hòa cho CLB CA TP.HCM.

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Đến phút 80, Mauk băng xuống bên cánh trái rồi nỗ lực lật bóng vào trong cho Alan đánh đầu tung lưới CLB CA TP.HCM, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Đội ĐKVĐ có được 14 điểm sau 7 trận, tạm thời xếp thứ hai với chỉ 2 điểm kém hơn Nam Định. Trong khi đó, SLNA tiếp tục là đội bóng duy nhất còn giữ thành tích bất bại ở mùa giải năm nay sau vòng 7 sau trận hòa Hải Phòng FC và tạm có được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 13 điểm.