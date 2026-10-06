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Lý do giúp U17 nữ Việt Nam thắng 6-0 ở giải châu Á

Thứ Ba, 05:15, 06/10/2026
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VOV.VN - Sau chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Palestine tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao sự bình tĩnh và khả năng điều chỉnh của các học trò, đặc biệt trong khoảng thời gian trận đấu bị gián đoạn vì mưa lớn.

U17 nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khi đánh bại U17 nữ Palestine 6-0. HLV trưởng Okiyama Masahiko cho rằng sự bình tĩnh giúp các học trò duy trì thế chủ động và tạo ra bước ngoặt sau khi trận đấu trở lại.

ly do giup u17 nu viet nam thang 6-0 o giai chau A hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 (Ảnh: VFF).

HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Chúng tôi nhập cuộc với quyết tâm và đối phương cũng muốn giành chiến thắng. U17 nữ Việt Nam chơi chủ động nhưng không ghi được bàn thắng trước khi trận đấu tạm dừng do trời mưa. Dù chưa thể ghi bàn, các cầu thủ vẫn thi đấu bình tĩnh và sau đó đã ghi được bàn thắng. Toàn đội ghi 6 bàn và không để thủng lưới. Đó là sự nỗ lực của toàn đội”.

HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao khả năng điều chỉnh

Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Palestine bị gián đoạn khoảng 30 phút do mưa lớn. Khoảng thời gian này giúp ban huấn luyện Việt Nam có thêm cơ hội phân tích và điều chỉnh cách chơi.

HLV Okiyama Masahiko cho biết đội tuyển đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu và dự đoán U17 nữ Palestine sở hữu ưu thế về thể hình nhưng có thể gặp hạn chế về thể lực.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và dự đoán đối thủ có thể hình tốt nhưng thể lực không đảm bảo. Bước ngoặt đến sau cơn mưa. Khi vào phòng thay đồ, chúng tôi đã trao đổi với nhau và chỉ ra những vấn đề cần cải thiện. Sau khi mưa kết thúc, các cầu thủ chơi ổn định hơn và thực hiện được ý đồ mà ban huấn luyện đề ra”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói.

ly do giup u17 nu viet nam thang 6-0 o giai chau A hinh anh 2
HLV Okiyama Masahiko khen ngợi học trò (Ảnh: VFF).

Sau khi trận đấu trở lại, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng tạo sức ép, khai thông thế bế tắc và liên tiếp ghi bàn. Đội chủ nhà kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-0, qua đó giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Sau chiến thắng đậm trước Palestine, HLV Okiyama Masahiko lập tức hướng sự tập trung của đội tuyển tới cuộc đối đầu U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

“Các cầu thủ chính sẽ hồi phục để trở lại sân. Các cầu thủ dự bị phải chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng ra sân. Chúng tôi có hai ngày để chuẩn bị cho trận tới. Chúng tôi đã theo dõi U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana và sẽ có phương án để thi đấu cho trận tới”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

HLV Palestine thừa nhận mặt sân ảnh hưởng tới lối chơi

Ở phía đối diện, HLV trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta cho rằng thời tiết và điều kiện mặt sân sau cơn mưa lớn ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội bóng Tây Á.

“Trước khi trời mưa lớn, toàn đội chơi tốt và có những cơ hội ghi bàn. Nhưng sau khi trời mưa, mặt sân ướt đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của chúng tôi”, HLV Anmar Jalayta chia sẻ.

Đánh giá về U17 nữ Việt Nam, HLV Anmar Jalayta thừa nhận: “U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với Việt Nam nên đã biết lối chơi của đội. Trước khi trận đấu tạm dừng do mưa, U17 nữ Việt Nam chơi tốt nhưng không ghi được bàn. Sau khi trận đấu trở lại, đội chủ nhà chơi tốt hơn và ghi bàn”.

Chiến thắng 6-0 giúp U17 nữ Việt Nam giành 3 điểm và tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng D. Đội tuyển có hai ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu tiếp theo gặp U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

PV/VOV.VN
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