Lý do khiến U23 Thái Lan liên tiếp thua trận ở Việt Nam

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

HLV Thawatchai thừa nhận sai lầm khiến U23 Thái Lan liên tiếp thua trận

U23 Thái Lan gây thất vọng khi thua U23 Việt Nam 0-3 trong trận ra quân ở giải giao hữu Quốc tế 2026. Sau đó, đội bóng này tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước U23 Qatar ở lượt trận hai nên chính thức lỡ cơ hội đua vô địch.

Ở trận đấu với U23 Qatar, U23 Thái Lan để đối thủ dẫn trước hai bàn trước khi Phongsakorn Sangkhosopha ghi bàn từ chấm phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng không thể tránh khỏi thất bại thứ hai liên tiếp tại giải đấu.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhận trách nhiệm về thất bại của U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Sau trận, HLV Thawatchai thẳng thắn nhận trách nhiệm về kết quả không như mong đợi: “Chúng tôi đến đây để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực. Tuy nhiên, toàn đội vẫn mong muốn đạt được kết quả tốt. Tôi phải nhận trách nhiệm vì chưa xây dựng được kế hoạch thi đấu hợp lý. Việc lựa chọn chiến thuật chưa chính xác khiến đội bóng phải nhận hai bàn thua trước. Qua hai trận đấu vừa qua, các cầu thủ cũng đã tiêu hao khá nhiều thể lực”.

Nhà cầm quân này đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, đặc biệt khi phần lớn đội hình U23 Thái Lan hiện tại còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế: “Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã lên tuyển và cống hiến cho đội tuyển Thái Lan. Tôi tin rằng tất cả đều đã nỗ lực hết mình. Dù còn một số hạn chế, các cầu thủ vẫn thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao khi khoác áo đội tuyển quốc gia”.

Sau hai thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam và U23 Qatar, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Singapore ở lượt trận cuối cùng. Trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 14/11 trên sân Pleiku, Gia Lai.