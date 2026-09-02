Enzo Fernandez gia nhập Man City

Theo thông tin từ ESPN, mức phí này tương đương số tiền Liverpool từng trả Newcastle để chiêu mộ Alexander Isak vào mùa hè năm ngoái. Fernandez cũng trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City.

Fernandez năm nay 25 tuổi, là thành viên đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Anh gia nhập Chelsea từ Benfica với giá 107 triệu bảng vào tháng 2/2023. Sau hơn 3 năm rưỡi thi đấu tại Stamford Bridge, tiền vệ này quyết định tìm kiếm thử thách mới.

Man City chiêu mộ Enzo Fernandez với mức phí kỷ lục.

Phát biểu sau khi hoàn tất thương vụ, Fernandez bày tỏ sự hào hứng: “Mọi cầu thủ đều muốn khoác áo một CLB như thế này bởi ai cũng biết Man City được vận hành tốt như thế nào. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi có mặt ở đây và sẵn sàng đón nhận thử thách giúp Man City tiếp tục giành các danh hiệu. Đây là một CLB được xây dựng để hướng tới thành công”.

Man City chiêu mộ Iliman Ndiaye

Bên cạnh Fernandez, Man City cũng hoàn tất việc chiêu mộ Iliman Ndiaye từ Everton với mức phí cố định 60 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí. Đội chủ sân Etihad quyết định theo đuổi cầu thủ người Senegal sau khi không thể chiêu mộ Cody Gakpo từ Liverpool. Ndiaye được kỳ vọng tăng cường chiều sâu cho hành lang cánh, trong bối cảnh Man City cần bổ sung nhân sự cho hàng công.

Man City chiêu mộ Iliman Ndiaye.

Chia sẻ với truyền thông sau khi gia nhập Man City, Ndiaye nói: “Tôi đã làm việc cả đời để có được một cơ hội như thế này. Man City là một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới. Tôi đã chứng kiến đội bóng giành mọi danh hiệu khi mình trưởng thành. Được tự viết chương của riêng mình trong một câu chuyện đặc biệt như vậy là cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Tôi quyết tâm nắm lấy nó bằng cả hai tay”.