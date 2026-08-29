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Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Man City vươn lên đầu bảng

Thứ Bảy, 06:00, 29/08/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi Man City vượt qua Crystal Palace trong trận đấu sớm nhất vòng hai.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Man City giành chiến thắng với tỉ số 4-1 trước Crystal Palace. Khác với chiến thắng chật vật ở trận mở màn, Man City vượt qua đối thủ ngay trên sân khách đầy thuyết phục.

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Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất.

Haaland có bàn thắng đầu tiên của mùa giải khi đánh đầu ghi bàn mở tỉ số, sau đó hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành. Cherki tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi cú đúp bàn thắng, sau khi có hai pha kiến tạo ở trận đấu với Bournemouth.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp Man City giành 6 điểm tối đa, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2026/27. Vượt qua những hoài nghi, HLV Enzo Maresca đang giúp Man City có được những kết quả thuận lợi trong giai đoạn đầu mùa.

PV/VOV.VN
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