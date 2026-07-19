Chuyển nhượng V-League 2026/27: Tiền vệ Việt kiều bất ngờ chia tay CLB Hà Tĩnh

Thông báo trên trang chủ, CLB Hà Tĩnh xác nhận chia tay tiền vệ Việt kiều Viktor Lê dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ khi Viktor Lê vẫn là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của đội bóng núi Hồng.

Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nói lời chia tay CLB Hà Tĩnh. (Ảnh: CLB Hà Tĩnh)

Viktor Lê sinh ra tại Nga, có bố là người Việt Nam và trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng CSKA Moscow. Anh chính thức có quốc tịch Việt Nam vào năm 2025, mở ra cơ hội thi đấu lâu dài tại V-League và các cấp độ đội tuyển.

Gia nhập Hà Tĩnh từ giữa mùa 2023/2024, tiền vệ này nhanh chóng gây ấn tượng nhờ kỹ thuật tốt và tư duy hiện đại. Dưới thời HLV Nguyễn Thành Công, anh từng bước khẳng định vai trò và trở thành trụ cột quan trọng.

Ở mùa giải 2024/25, Viktor Lê góp công lớn giúp Hà Tĩnh cán đích trong top 5, thành tích ấn tượng nhất lịch sử CLB. Dù đội bóng gặp biến động ở mùa sau, Viktor Lê vẫn duy trì phong độ ổn định và thường xuyên đá chính.

Không chỉ nổi bật ở cấp CLB, Viktor Lê còn là gương mặt triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ này từng khoác áo U22 Việt Nam và giành HCV SEA Games 33, cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

Theo một số nguồn tin, điểm đến tiếp theo của Viktor Lê nhiều khả năng là một trong hai CLB CAHN hoặc PVF-CAND. Đây đều là những đội bóng có tham vọng lớn và sẵn sàng trao cơ hội phát triển cho cầu thủ sinh năm 2003.