Messi và cái duyên đặc biệt với thẻ đỏ trong màu áo ĐT Argentina

Tình huống khiến Messi lĩnh thẻ đỏ trong trận ra mắt ĐT Argentina. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/8/2005, Lionel Messi có màn ra mắt ĐT Argentina khi vào sân thay Lisandro Lopez ở phút 64 trong trận giao hữu với ĐT Hungary trên sân vận động Puskas. Tuy nhiên, Messi đã phải nhận thẻ đỏ chỉ sau 1 phút thi đấu vì đánh cùi chỏ với hậu vệ Vilmos Vanczak và khiến trận thắng 2-1 của đội bóng Nam Mỹ trở nên không trọn vẹn.

Dù khởi đầu ĐT Argentina với sự cố không như ý, Lionel Messi đã có hành trình rực rỡ cùng ĐT Argentina. Tiền đạo này là người hùng giúp ĐT Argentina vô địch World Cup 2022, Finalissima 2022, Copa America 2021 và 2024.

Ngoài tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận ra mắt gặp ĐT Hungary, Lionel Messi có thêm 1 lần nhận thẻ đỏ nữa trong màu áo ĐT Argentina vì xô xát với Gary Medel của ĐT Chile ở trận tranh hạng ba Copa America 2019.

Trọng tài tặng thẻ vàng và thẻ đỏ cho Messi làm quà kỷ niệm sau trận đấu chia tay ĐT Argentina. (Ảnh: ESPN)

Ngày 7/10/2026, Lionel Messi khép lại hành trình 21 năm khoác áo ĐT Argentina sau chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Benin trên sân nhà Monumental. Đáng chú ý, Lionel Messi cũng nhận thẻ đỏ trong ngày chia tay ĐT Argentina, nhưng theo kịch bản khác hoàn toàn so với tấm thẻ đỏ ở trận ra mắt.

Sau khi kết thúc trận ĐT Argentina 3-0 ĐT Benin, trọng tài Fernando Vejar người Chile đã đưa cho Lionel Messi thẻ vàng và thẻ đỏ của mình làm món quà kỷ niệm.