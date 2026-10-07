Thành tựu để đời của Lionel Messi sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina

Lionel Messi đã khép lại hành trình 21 năm cống hiến cho ĐT Argentina sau trận thắng ĐT Benin 3-0 trên sân nhà Monumental. Trong trận đấu chia tay, tiền đạo này đã ghi 1 bàn thắng để có tổng cộng 126 pha lập công sau 208 lần ra sân cho La Albiceleste.

Cách đây 21 năm, Lionel Messi đã ra mắt ĐT Argentina trong trận giao hữu thắng ĐT Hungary 2-1 vào năm 2005. Đáng chú ý, Lionel Messi đã phải nhận thẻ đỏ chỉ 1 phút sau khi vào sân thay người vì đánh cùi chỏ với cầu thủ đối phương.

Trên hành trình khoác áo ĐT Argentina, Lionel Messi từng có ý định từ giã ĐT Argentina vào năm 2016 sau thất bại ở chung kết Copa America. Tuy nhiên, tiền đạo này đã thay đổi quyết định và tạo nên giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp ở ĐT Argentina.

Lionel Messi là đầu tàu giúp ĐT Argentina vô địch World Cup 2022, Finalissima 2022 cùng 2 lần đăng quang tại Copa America 2021 và 2024. Đây là những di sản đồ sộ của Lionel Messi nói riêng và bóng đá Argentina nói chung.