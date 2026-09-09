Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/9: Kịch tính cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/9 được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu trong lượt đầu tiên ở vòng phân hạng cúp C1 châu Âu 2026/27. Trong đó, Arsenal với tư cách á quân giải đấu được chú ý lớn khi sẽ có màn làm khách của Napoli.

Arsenal có trận đấu đáng chú ý trên sân của Napoli.

Dù phải làm khách nhưng Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn khi đang có phong độ rất ấn tượng. Sau khi giành Siêu cúp Anh bằng việc vượt qua Man City với tỉ số 3-0, Arsenal tiếp tục giành ba chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh.

Với phong độ đó, Arsenal được đánh giá vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu tại những giải đấu họ tham gia mùa này, bao gồm cả cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, Napoli đang chật vật khi đã để thua hai trận gần nhất tại Serie A, cũng như mùa trước không thể vượt qua vòng phân hạng.

Nhà ĐKVĐ PSG cũng có trận mở màn mùa giải mới ở cúp C1 châu Âu khi tiếp đón Slovan Bratislava trên sân nhà. Có lợi thế sân nhà, PSG được đánh giá sẽ không gặp nhiều khó khăn khi Slovan Bratislava được đánh giá không cùng đẳng cấp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/9:

Cúp C1 châu Âu

9/9 23h45 Barcelona - Feyenoord

9/9 23h45 Stuttgart - Viking FK

10/9 2h00 Liverpool - Atletico Madrid

10/9 2h00 Napoli - Arsenal

10/9 2h00 PSG - Slovan Bratislava

10/9 2h00 Sporting Lisbon - Galatasaray

Cúp Liên đoàn Anh

10/9 2h00 Chelsea - Leeds United

Giải VĐQG Saudi Arabia

9/9 22h55 Al Kholood - Al Shabab

10/9 1h00 Al Fateh - Diriyah Club

10/9 1h00 Al Nassr - Abha