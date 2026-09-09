Mbappe và Courtois cán cột mốc ấn tượng sau trận thắng Inter Milan

Mbappe và Courtois tỏa sáng rực rỡ

Sáng nay 9/9, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Inter Milan trong trận ra quân tại Champions League 2026/27. Kylian Mbappe mở tỷ số ở phút 14 sau sai lầm của đối phương. Sau đó, Federico Valverde giúp Real Madrid nâng cách biệt lên 2-0. Bàn thắng duy nhất của Inter Milan được ghi ở phút 77 nhờ công Carlos Augusto.

Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid giành chiến thắng (Ảnh: UEFA).

Ở trận đấu này, Real Madrid chỉ kiểm soát 35,6% thời lượng bóng, mức thấp nhất của đội bóng này trong một trận sân nhà thuộc vòng bảng/league phase Champions League được ghi nhận kể từ mùa giải 2003/04.

Inter Milan thực hiện tới 21 cú sút, nhiều nhất của một đội khách trước Real Madrid tại vòng bảng/league phase Champions League kể từ tháng 10/2004, thời điểm Dynamo Kyiv tung ra 22 cú sút tại Bernabeu.

Thủ môn Thibaut Courtois trở thành một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trận đấu. Trong lần thứ 100 ra sân tại Champions League, thủ thành người Bỉ thực hiện tới 7 pha cứu thua, qua đó giúp Real Madrid bảo toàn chiến thắng.

Courtois cán mốc 100 trận ở sân chơi danh giá nhất châu Âu (Ảnh: UEFA).

Trong khi đó, bàn mở tỷ số cũng giúp Mbappe thiết lập cột mốc quan trọng. Tiền đạo người Pháp nâng tổng số bàn thắng tại Champions League lên 71, qua đó san bằng thành tích của huyền thoại Raul và cùng đứng thứ 5 trong lịch sử giải đấu. Mục tiêu tiếp theo của Mbappe là thành tích 90 bàn của Karim Benzema.