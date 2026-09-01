Nguyễn Hai Long lọt đề cử danh hiệu đặc biệt tại ASEAN Cup 2026

Nguyễn Hai Long cạnh tranh danh hiệu cá nhân ASEAN Cup 2026

Nguyễn Hai Long lọt vào danh sách 5 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ năng lượng nhất giải tại ASEAN Cup 2026. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam được ghi nhận nhờ màn trình diễn nổi bật trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Theo công bố của Ban tổ chức ASEAN Cup, 5 cầu thủ được đề cử đến từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Các ứng viên được lựa chọn dựa trên những đóng góp nổi bật tại giải đấu.

Nguyễn Hai Long gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại Bogor ngày 3/8. Được bố trí bên hành lang cánh trái, tiền vệ sinh năm 2000 liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Indonesia nhờ tốc độ, khả năng di chuyển và lối chơi trực diện.

Hai Long góp công vào bàn mở tỷ số khi tăng tốc xuống biên rồi thực hiện đường căng ngang để Nguyễn Văn Vĩ hoàn tất pha tấn công. Chỉ 8 phút sau, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trực tiếp nhân đôi cách biệt.

Nhận bóng từ phần sân nhà, Hai Long tổ chức pha phản công tốc độ, vượt qua sự truy cản của hàng thủ Indonesia trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata. Màn trình diễn giàu năng lượng của tiền vệ Việt Nam góp phần quan trọng giúp đội tuyển giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Chiến thắng này cũng giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào bán kết, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia trên sân khách tại giải đấu.

Bên cạnh Nguyễn Hai Long, 4 cầu thủ khác được đề cử gồm Kakana Khamyok và Teerasak Poeiphimai của Thái Lan, Wan Kuzain của Malaysia và Maung Maung Lwin của Myanmar.

Kakana Khamyok ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Thái Lan trước Lào. Wan Kuzain góp công giúp Malaysia đánh bại Philippines 1-0 để giành vé vào bán kết. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Thái Lan trước Singapore ở lượt đi bán kết, còn Maung Maung Lwin có 1 kiến tạo trong trận Myanmar thắng Philippines 4-1.

Danh hiệu Cầu thủ năng lượng nhất ASEAN Cup 2026 sẽ ghi nhận cầu thủ có những đóng góp nổi bật về chuyên môn, tinh thần thi đấu và nguồn năng lượng trên sân. Việc Nguyễn Hai Long góp mặt trong danh sách đề cử tiếp tục cho thấy dấu ấn của tiền vệ Việt Nam tại giải đấu năm nay.