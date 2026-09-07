Nhà vô địch World Cup 2026 khen Quang Dương, ấn tượng với pickleball Việt Nam

Sau khi giành chức vô địch tại Pickleball World Cup 2026, Richard Livornese đã có mặt tại Hà Nội và tham dự sự kiện ra mắt KIVIX Magic. Tay vợt quốc tế dành nhiều lời khen cho pickleball Việt Nam, đặc biệt ấn tượng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và đánh giá cao Quang Dương.

Tại sự kiện, Richard Livornese có dịp giao lưu với người chơi pickleball Việt Nam, tham gia các hoạt động biểu diễn và giới thiệu mẫu vợt KIVIX Magic. Đây là sản phẩm mà Richard trực tiếp đồng hành trong quá trình thiết kế và phát triển.

Richard Livornese vui mừng trước sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ ở Việt Nam.

“Tôi không chỉ đơn thuần là người xuất hiện trên sản phẩm mà còn được tham gia vào quá trình tạo nên nó. Tôi đã chia sẻ những suy nghĩ, những mong muốn của mình để hoàn thiện cây vợt theo hướng phù hợp nhất với người chơi”, Richard Livornese chia sẻ.

Richard Livornese đánh giá cao Quang Dương

Trong chuyến trở lại Việt Nam, Richard Livornese đặc biệt nhắc đến Quang Dương. Hai tay vợt đã nhiều lần đối đầu và tiếp tục chạm trán tại Pickleball World Cup 2026.

“Tôi và Quang Dương đã thi đấu với nhau khá nhiều lần. Tôi thực sự muốn có thêm nhiều cơ hội thi đấu với cậu ấy. Quang Dương có tinh thần chiến đấu rất tốt và còn rất trẻ. Tôi nghĩ đó là điều rất đáng chú ý”, Richard nói.

Richard Livornese cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới không khí pickleball tại Việt Nam. Theo anh, năng lượng từ người hâm mộ là một trong những điểm tạo nên sự khác biệt mỗi khi anh thi đấu tại đây.

Richard Livornese ấn tượng với phong trào pickleball ở Việt Nam.

“Pickleball Việt Nam thực sự rất tuyệt vời. Tôi đã chơi pickleball ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng mỗi lần đến Việt Nam, tôi đều cảm nhận được một bầu không khí rất đặc biệt. Năng lượng và sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam khiến tôi rất ấn tượng”, Richard Livornese chia sẻ.

Trước đó, Richard cũng có màn đối đầu đáng chú ý với Lý Hoàng Nam. Anh đánh giá Hoàng Nam là tay vợt chất lượng và cho rằng cuộc so tài mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.