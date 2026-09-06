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Lý Hoàng Nam lỡ cơ hội giành cú ăn 4 tại Pickleball World Cup 2026

Chủ Nhật, 13:48, 06/09/2026
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VOV.VN - Lý Hoàng Nam lỡ cơ hội giành cú ăn 4 tại Pickleball World Cup 2026 khi cùng Roos Van Reek thua cặp Jack Munro - Nicola Schoeman ở trận chung kết nội dung đôi nam nữ.

Ngay sau khi lội ngược dòng thắng Phúc Huỳnh 2-1 để giành chức vô địch nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam tiếp tục bước vào trận chung kết nội dung đôi nam nữ tại Pickleball World Cup 2026. Người đánh cặp với Lý Hoàng Nam là Roos Van Reek.

Trận chung kết giữa cặp Lý Hoàng Nam - Roos Van Reek và Jack Munro - Nicola Schoeman đã tạo ra hàng loạt pha bóng tốc độ và kịch tính, khiến các khán giả tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng hò reo phấn khích.

Tiếc rằng, Lý Hoàng Nam lại tỏ ra xuống sức sau trận chung kết đơn nam và có nhiều pha đánh hỏng ở những thời điểm quyết định. 

ly hoang nam lo co hoi gianh cu an 4 tai pickleball world cup 2026 hinh anh 1
Lý Hoàng Nam và Roos Van Reek về nhì tại nội dung đôi nam nữ ở Pickleball World Cup 2026. (Ảnh: Pickleball Việt Nam)

Chung cuộc, Jack Munro - Nicola Schoeman giành chiến thắng 2-0 trước Lý Hoàng Nam - Roos Van Reek để vô địch nội dung đôi nam nữ Pickleball World Cup 2026. Tỷ số các set lần lượt là 15-11 và 15-10.

Cả 2 set đấu đều diễn ra theo cùng kịch bản, Jack Munro - Nicola Schoeman liên tục dẫn trước còn Lý Hoàng Nam - Roos Van Reek gỡ hòa rồi hụt hơi ở giai đoạn cuối. 

Với việc về nhì tại nội dung đôi nam nữ, Lý Hoàng Nam lỡ cơ hội giành cú ăn 4 tại Pickleball World Cup 2026. Tay vợt này vẫn còn trận chung kết nội dung đôi nam vào chiều 6/9 khi cùng Robert Huy đối đầu cặp Richard Livornese Jr - Jack Munro. Vào tối 6/9, Lý Hoàng Nam sẽ cùng  Đội tuyển pickleball Việt Nam tham dự trận chung kết hạng mục Quốc gia gặp Đội tuyển pickleball Mỹ.

Xem Heineken Pickleball World Cup 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

 

Hoàng Long/VOV.VN
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