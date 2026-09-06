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Đội tuyển Việt Nam về nhì tại Pickleball World Cup 2026

Chủ Nhật, 20:31, 06/09/2026
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VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam về nhì ở tại Pickleball World Cup 2026 sau khi thua Đội tuyển Mỹ 0-4 trong trận chung kết hạng mục đồng đội Quốc gia.

Tối 6/9, Đội tuyển pickleball Việt Nam bước vào trận chung kết hạng mục đồng đội Quốc gia tại Pickleball World Cup 2026 gặp Đội tuyển pickleball Mỹ. Hàng nghìn khán giả đã lấp kín Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng và tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Tiếc rằng, Đội tuyển pickleball Việt Nam không thể giành chức vô địch trước sự chứng kiến của khán giả nhà. Trận chung kết khép lại sau 4 ván đấu khi các tay vợt Mỹ có màn trình diễn thuyết phục dù thi đấu trên sân khách.

Doi tuyen viet nam ve nhi tai pickleball world cup 2026 hinh anh 1
Các thành viên Đội tuyển pickleball Việt Nam tri ân khán giả. (Ảnh: FPT Play)

Ở ván đôi nữ mở màn, Sophia Huỳnh Trần và Hồ Thị Trúc Tâm thua 17-21 trước cặp Alconcel - Katerina Stewart. Tiếp đó, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang thua 16-21 trước cặp Jack Munro - Richard Jr ở ván đôi nam.

Hy vọng được thắp lên với Đội tuyển pickleball Việt Nam khi Quang Dương và Sophia Huỳnh Trần dẫn trước cặp Alconcel - Richard Jr với tỷ số 16-14 trong ván đôi nam nữ 1. Tuy nhiên, các tay vợt Mỹ đã lật ngược tình thế và thắng 21-16 ở ván này.

Ở ván đôi nam nữ 2, Lý Hoàng Nam và Sĩ Bội Ngọc thua 14-21 trước cặp Jack Munro - Katerina Stewart. Qua đó, Đội tuyển pickleball Việt Nam thua Đội tuyển pickleball Mỹ 0-4 trong trận chung kết và về nhì ở hạng mục đồng đội Quốc gia tại Pickleball World Cup 2026.

Xem Heineken Pickleball World Cup 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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