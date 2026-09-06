Thắng ngược Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam vô địch Pickleball World Cup 2026

Trưa 6/9, Lý Hoàng Nam bước vào trận chung kết nội dung đơn nam tại Pickleball World Cup 2026 gặp Phúc Huỳnh. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên trong số 4 trận chung kết mà Lý Hoàng Nam giành quyền góp mặt tại Pickleball World Cup 2026.

Trận chung kết giữa 2 ngôi sao pickleball Việt Nam bắt đầu với lợi thế nghiêng về phía Phúc Huỳnh khi tay vợt này thắng 15-6 trong set 1. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở 16-14 trong set 2 để kéo màn so tài vào set đấu quyết định.

Kết quả trận chung kết nội dung đơn nam Pickleball World Cup 2026. (Ảnh: FPT Play)

Trong set đấu cuối, Phúc Huỳnh tạo ra lợi thế dẫn trước 8-5 nhưng Lý Hoàng Nam đã thể hiện phong độ xuất thần sau time-out. Lý Hoàng Nam có chuỗi lên 6 điểm liên tiếp để dẫn ngược 11-8 rồi tiếp tục chơi thăng hoa để có 5 cơ hội giành Championship point ở tỷ số 14-9.

Phúc Huỳnh cứu được 1 Championship point trước khi Lý Hoàng Nam kết thúc set đấu với chiến thắng 15-10. Chung cuộc, Lý Hoàng Nam lội ngược dòng thắng Phúc Huỳnh 2-1 (6-15, 16-14, 15-10) ở chung kết nội dung đơn nam tại Pickleball World Cup 2026.

Sau khi giành chức vô địch nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam sẽ thi đấu chung kết các nội dung đôi nam nữ và đôi nam. Đặc biệt, Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sẽ cùng Đội tuyển pickleball Việt Nam tham dự trận chung kết hạng mục Quốc gia gặp Đội tuyển pickleball Mỹ vào tối 6/9.

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