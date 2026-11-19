Trước thềm U17 World Cup 2026, trang chủ FIFA và trang chủ AFC đều đưa ra nhận định: Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực là gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình U17 Việt Nam.

“Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC sở hữu nền tảng kỹ thuật ấn tượng và khả năng chuyền bóng đa dạng. Phong độ cao của Chu Ngọc Nguyễn Lực góp phần giúp U17 Việt Nam giành vé tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Tiền vệ này cũng là trụ cột giúp U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu” – Trang chủ FIFA viết.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, trang chủ AFC đánh giá: “Chu Ngọc Nguyễn Lực là nguồn sáng tạo của U17 Việt Nam với những pha xử lý khéo léo và nhãn quan chiến thuật ấn tượng. Sau khi giúp U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và vào tứ kết U17 châu Á 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn riêng tại đấu trường U17 World Cup 2026”

Ngoài ra, trang chủ AFC còn điểm lại quá trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam và nhấn mạnh Chu Ngọc Nguyễn Lực đã ghi bàn ở trận giao hữu với U17 Panama.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ (20h00 ngày 20/11), U17 New Zealand (22h30 ngày 23/11) và U17 Mali (20h00 ngày 26/11).